05.06.2020

Die Welt der Eisenbahn im Café entdecken

Im „Haus der Modellbauer und Sammler“ in Reinhartshausen können Besucher im Garten sitzen und die Miniaturwelt der Züge entdecken. Der hausgemachte Kuchen kommt mit der Lok

Von Uwe Bolten

Das Bahnhofscafé, das rund zehn Kilometer vom nächsten Bahnhof entfernt liegt, hat seinen Namen nicht vom Verkehrsmittel, sondern befindet sich im „Haus der Modellbauer und Sammler“ im Bobinger Ortsteil Reinhartshausen.

Hier haben vor fünf Jahren Helga und Michael Forster ein Paradies für Neugierige, Sammler und Technikinteressierte rund um das Thema Modelleisenbahn geschaffen. Im Inneren eines alten Gasthofes an der Hattenbergstraße bietet das Bahnhofscafé samt Museum ein Ausflugs-erlebnis für die ganze Familie.

Über 300 Meter rattern kleine Lokomotiven auf der Spur-2-Anlage durch das Museum. Daneben sind zahlreiche Kleinanlagen diverser Spurgrößen aufgebaut, auf denen sich die Miniaturzüge ihren Weg durch unterschiedliche Landschaften bahnen. Zusätzlich lassen sich umfangreiche Lego- und Playmobilsammlungen bestaunen.

„Im Gastraum finden sich derzeit eine große Anzahl von Kaffeekannen wieder. Die Osterausstellung blieb uns dieses Jahr alleine vorbehalten“, sagt Wirtin Helga. Denn wegen der Corona-Krise blieb auch das Bahnhofscafé in den vergangenen Wochen geschlossen.

Doch jetzt können sich Gäste wieder auf einen Besuch freuen. Sehr beliebt sind nach Aussage von Helga Forster ihre Käse-Sahne-Kreationen. „Dabei verarbeite ich jeweils Früchte der Saison. So bekommt jede Jahreszeit ihre besondere Note“, sagt sie. Einen Geheimtipp hat sie auch parat: ihre Schwiegermuttertorte. „Ich habe sie so genannt, da meine Schwiegermutter immer zu viel Marmelade eingekocht hatte. In Verbindung mit einem Biskuitboden und viel Sahne ist das ein Genuss für jeden nicht kalorienbewussten Gast“, sagt Forster mit einem Lachen über ihr 80 Jahre altes Rezept. Nach Lockerung der Corona-Maßnahmen bietet nun der Außenbereich mit seinen weit auseinander platzierten Tischen Platz für rund 30 Gästen. In naturnahem Ambiente lassen sich die Spezialitäten des Hauses genießen. Im Inneren des Bahnhofcafés wartet eine weitere Besonderheit auf die Besucher: An den Tischen in unmittelbarer Nähe der Eisenbahnanlage werden Getränke und Speisen von einer Modellbahn direkt an den Tisch gefahren.

Die Vielfältigkeit der zu entdeckenden Exponate, der Fahrbetrieb auf der großen Modelleisenbahn und das familiäre Umfeld des Hauses lassen auch bei schönem Wetter den geräumigen Parkplatz vor dem Anwesen nicht voll werden. „Gerade durch die Einschränkungen in der Gastronomie ist derzeit eine Reservierung empfehlenswert, jedoch nicht zwingend notwendig“, sagt Forster, während sie eine weitere Spezialität ihrer Küche, ein Eisenbahnergröstl, zubereitet.

Themen folgen