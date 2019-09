vor 22 Min.

Die Welt der Spinnen im Pfarrzentrum

Spinnen, Skorpione und viele andere Krabbeltiere sind auf einer Ausstellung am Sonntag im Pfarrzentrum in Schwabmünchen zu sehen.

Ausstellung mit Erklärung und Vorführungen über die Krabbeltiere.

Das Schwabmünchner Pfarrzentrum wird am Sonntag zum Reich der Krabbeltiere: Denn Spinnen, Käfer, Skorpione und Tausendfüßler sind zu Besuch. Die Ausstellung „Spider World“ zeigt die Tiere, gibt Informationen über sie und ihre Lebenswelt und räumt auch die Möglichkeit zum hautnahen Kontakt ein. Sie gibt einen lehrreichen Einblick in das Leben und das Verhalten von Insekten und Spinnen aus allen Kontinenten. Die artgerechten Terrarien, die passende Soundkulisse und detaillierten Informationen schaffen eine angenehme, lehrreiche Atmosphäre, in der die Besucher Wissenswertes über Spinnen und Insekten erfahren. Genaue Beschreibungen von Lebensräumen, Lebensgewohnheiten und Beute jedes einzelnen Tieres machen den Besuch zu einer kleinen Bildungsreise ins Reich der Gliederfüßer. Es werden stündliche Erklärungen und Vorführungen angeboten.

Die Ausstellung findet am Sonntag, 8. September, von 10 bis 18 Uhr im Pfarrzentrum in der Ferdinand-Wagner-Straße 5 in Schwabmünchen statt.

Der Eintritt kostet neun Euro für Erwachsene und acht Euro für Kinder. Gutscheine für einen Euro Ermäßigung sind in zahlreichen Schwabmünchner Geschäften erhältlich oder können auf www.spider-word.de runtergeladen werden. Mehr Informationen gibt es unter 0151/74360835.

Themen Folgen