16:43 Uhr

Die Wertach soll erlebbarer werden

Zwischen Schwabmünchen und Bobingen verbessert ein EU-Projekt den Hochwasserschutz und den Freizeitwert. Profitieren sollen gleichwohl Mensch und Tier.

Von Ingeborg Anderson

Ein Rasen, der zum Verweilen einlädt. Eine flache, gekieste Uferzone, die ungefährliche Erfrischung im kühlen Nass ermöglicht, oder gar eine Bootsfahrt. Dazu Liegestühle zum relaxen und ein sehr entspannender Ausblick auf den ruhig dahin fließenden, im Sonnenlicht glitzernden Fluss und die dichten Bäume am anderen Ufer – diese idyllische Szene bot sich nahe der Wertachbrücke beim Krankenhaus, als dort der erfolgreiche Abschluss verschiedener Baumaßnahmen entlang der Wertach mit einem aktionsreichen Programm seinen vorläufigen Abschluss fand.

„Flusslandschaften in Schwaben - Donau erleben! Wertach erleben“ heißt das Leader-Kooperationsprojekt, das seit eineinhalb Jahren entlang der Wertach zwischen Schwabmünchen und Bobingen realisiert wurde. Es verbindet Hochwasserschutz mit naturnahen Ufern und Bootsrampen, die nicht nur Rettungskräften einen besseren Zugang ermöglichen, sondern auch einen erhöhten Freizeitwert bieten.

Auch die ökologische Gewässerfunktion verbessert sich

„Nicht nur an, sondern auch mit der Wertach leben“ erläuterte Ralf Klocke, Projektleiter von LEW Wasserkraft, die Intention der Maßnahmen. Er erklärte anhand einer Übersichtstafel, was gemacht worden war: „Hier und bei den drei ähnlichen Projekten entstanden jeweils 20 bis 30 Meter lange naturnahe Kiesufer, die flach in die Wertach abfallen und so einen besseren Zugang zum Fluss ermöglichen. Es wurden außerdem Bootsrampen angelegt, von denen Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW oder Wasserwacht, aber auch Angler und Bootsfahrer profitieren“, erläuterte er. Außerdem verbessert sich die ökologische Gewässerfunktion, die Kiesaufschüttung bietet Fischen Laichmöglichkeiten und Kleinlebewesen neuen Lebensraum.

Vier Flussabschnitte der Wertach zwischen Schwabmünchen und Bobingen wurden auf diese Weise in enger Abstimmung zwischen LEW Wasserkraft und den Kommunen neu gestaltet. Projektleiter Klocke zu den Kosten: „Sie belaufen sich insgesamt auf 80.000 Euro. Davon kommen 60 Prozent aus dem Leader-Förderprogramm der EU und des Freistaates Bayern und außerdem Geld vom Begegnungsland Lech-Wertach, vom Landkreis und den Kommunen sowie aus dem Förderfonds von LEW Strom Aqua Natur.“ Die Bürgermeister der beteiligten Kommunen Schwabmünchen, Großaitingen und Wehringen waren anwesend und äußerten sich einhellig sehr positiv über das Projekt.

Wertachwasser hat inzwischen auch Badequalität

Etwa Großaitingens Bürgermeister Erwin Goßner, der sich freute „zu sehen, wie die Menschen diese Maßnahmen annehmen, wie Kinder dort spielen und Leute ihre Freizeit verbringen“. Und Bobingens Bürgermeister Bernd Müller wies auf die Bedeutung der Renaturierung nicht nur beim Hochwasserschutz hin, sondern betonte, dass das Wertachwasser inzwischen auch Badequalität besitze.

Sehr angetan zeigten sich auch die Vertreter von Feuerwehr und Wasserwacht, die in informativen und eindrucksvollen Rettungsvorführungen zeigten, welche Erleichterungen das Projekt für ihre Einsätze darstellt. Michael Ringel vom Kreisverband der Wasserwacht erklärt dazu: „Die Boote können vom Transportfahrzeug direkt und bequem ins Wasser gebracht werden. Das erleichtert Einsätze enorm.“

Christian Burkhard vom Vorstand des Fischereivereins begrüßt, den verbesserten Lebensraum für die Fische, wünscht sich aber weitere Maßnahmen, die langfristig wirken. Für ihn und alle, die das Projekt begrüßen, hatte Ralf Klocke dann noch eine gute Nachricht: „Das Schöne ist, dass drei weitere Maßnahmen bevorstehen“, sagte er.

Rettungsdemonstrationen der Wasserwacht

Mit großem Interesse verfolgten die etwa 50 Anwesenden, wie Mitglieder der Wasserwacht Menschen aus dem Fluss retteten – per Boot, mit dem Wasserscooter und mit den Boards für Stand-up-Paddling. Und sie feuerten die Teilnehmer an, die später auf diesen SUP-Boards um den Sieg in der ersten Regatta dieser Art kämpften. Und über all dem sorgte ein Einsatzfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr für einen Regenbogen über dem neu gestalteten Flussabschnitt.

