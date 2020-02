vor 51 Min.

Die Wildblumen-Aktion geht in eine zweite Runde

Roland Neider vom Gartenbauverein und Landwirt Walter Schuler arbeiten in diesem Jahr bei der Wildblumenwiesen-Aktion zusammen.

Königsbrunner können wieder die Patenschaft für ein Stück Blumenwiese übernehmen. Wem der Erlös zugutekommt

Wie schon im vergangenen Jahr legt Landwirt Walter Schuler auf einem Acker an der Gartenstraße in Königsbrunn eine Wildblumenwiese an. Dieses Mal holt er sich beim Obst- und Gartenbauverein Königsbrunn nicht nur fachmännischen Rat, sondern unterstützt dabei auch das neue Obst- und Gartenzentrum des Vereins.

Schuler vergibt wieder Patenschaften für die Wildblumenwiese. Jeder Bürger und Interessent kann für 50 Cent einen Quadratmeter der Blumenwiese als Pate übernehmen. Projektleiter des Obst- und Gartenzentrums, Roland Neider, freut sich doppelt, da der Erlös zu gleichen Teilen dem Gartenbauverein Königsbrunn und dem Hilfsfonds Königsbrunn zugutekommt, bei dem der Projektleiter auch im Vorstand ist.

Der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins, Ulrich Grassinger, ist von der Idee für die Wildblumenwiesen angetan und hatte schon im vergangenen Jahr eine Patenschaft übernommen. Hier entstehe ein Biotop für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten. „Wir wollen auch in unserem neuen Lehrgarten den Bürgern zeigen, welche Pflanzen und Sträucher gerade für die Insekten wertvolle Nahrungsquellen sind“, sagt Grassinger. Ulrich Grassinger und Roland Neider freuen sich auf die neue Kooperation zwischen Landwirtschaft und Gartenbauverein, da die Bauern eine nachhaltige Landwirtschaft betreiben möchten und damit ein Vorbild sind. (AZ)

Interessenten können sich bei Walter Schuler unter Telefon 08231/2121 oder E-Mail: walter-schuler@gmx.de melden.

