00:33 Uhr

Die eigene Heimat entdecken

Die Kinder gehen gemeinsam auf Entdeckungstour

Der Waldwichtelkindergarten der AWO in der Siedlung beschäftigte sich ausgiebig mit der Stadt Bobingen und ihren Ortsteilen. Passend zum Stadtjubiläum machten die Kinder eine Entdeckungstour durch alle Gemeindeteile – und das nicht nur auf dem Stadtplan.

Mit kleinen Ausflügen durften die Mädchen und Jungen ihren Wohnort und die Umgebung erkunden. So ging es zur Bäckerei Hornik, in die Westlichen Wälder, zum Kochkurs der Metzgerei Naumann und zum Seniorenheim der AWO. Auch Bürgermeister Bernd Müller wurde besucht und sogleich von den Kindern interviewt.

Den Kindern bereitete das Thema große Freude und sie identifizieren sich stark mit ihrer Heimat, stellen Kindergartenleiterin Petra Harlander und Erzieherin Tanja Haas rückblickend fest. Nicht nur Bobingen mit seinem Stadtwappen, auch alle Ortsteile mit ihren Besonderheiten wurden von den Kindern erforscht.

In Straßberg ging es um Frieda Forster und ihr Schloss, um Roy Black und den heldenhaften Flieger Ludger Hölker. In Reinhartshausen beschäftigten sich die Kinder mit dem Maler Dilger und malten dessen Bilder nach, diese wurden im Rathaus und in der Raiffeisenbank Bobingen ausgestellt. In Waldberg begeisterte die Kinder die Legende der heiligen Radegundis.

Und der Heimatort des Kindergartens, die Siedlung, kam mit einem besonderen Jubiläum zum Tragen. 45 Jahre Waldwichtelkindergarten gilt es schließlich mit der Aufführung beim Sommerfest zu feiern. „Eine Reise durch Bobingen“ lautet der Titel des kleinen Theaterstücks, welches die Kinder zum Jubiläumsfest einstudiert hatten. Gezeigt wurden dabei natürlich die Wappen der Stadt Bobingen und aller Ortsteile. Heimatkunde schon im Kindergarten – ein tolles Projekt, welches in der Teilnahme am Festzug der Stadt Bobingen seinen Höhepunkt fand. (SZ)

