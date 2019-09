vor 38 Min.

Die ersten Pläne für Untermeitingens Grüne Mitte stehen

Viele Details überzeugen den Untermeitinger Gemeinderat, doch ein Baum kommt nicht gut an. Als nächsten Schritt will das Gremium jetzt die Bürger beteiligen.

Von Daniel Weber

In der Mitte von Untermeitingen gibt es viele Einkaufsmöglichkeiten, Seniorenwohnungen und eine Schule – beste Voraussetzungen, damit dort Einwohner aller Generationen zusammenkommen. Allerdings bietet die viel befahrene Lechfelder Straße dafür nicht das beste Ambiente. Schon vor Jahren begann der Gemeinderat deshalb mit den Planungen für einen ansprechenden Ortskern und setzte bereits die ersten Punkte um. Landschaftsarchitekt Reinhard Baldauf stellt dem Rat nun seine Version eines Parks auf dem Areal zwischen der Mittelschule und dem Spielplatz an der Keltenstraße vor.

„Vor allem der südliche Bereich ist eher noch eine graue Mitte“, sagt er und erklärt, wie sich das ändern soll. Sein Konzept gliedert er in drei Teile: Den Platz südlich der Schule mit Buswendestrecke und Jugendplatz, den Hauptteil des künftigen Parks, wo derzeit eine Wiese und ein zugewachsenes Privatgrundstück sind, und den Bereich weiter nördlich.

Erde abtragen und anderswo aufschütten

Grundsätzlich solle das Gelände bald keine teilweise zugewachsene Fläche mehr sein, sondern eine attraktive Landschaft. Dazu empfiehlt Baldauf, den Boden zu modellieren: An einigen Stellen könne man Erde abtragen und anderswo aufschütten. So entstünden an verschiedenen Stellen Böschungen und der Hauptteil des Parks könne in einer leichten Senke liegen.

Damit der Park schon von der Straße aus gut erkennbar wird, solle dort die Baumreihe unterbrochen werden und ein Birkenwäldchen die Bushaltestelle kaschieren, schlägt Baldauf vor. Überall sollen die Sträucher weichen, die momentan die Sicht versperren, und den Blick auf die teilweise alten Bäume freigeben. Diese sollen nur von den untersten Ästen befreit werden und weitere Bäume gepflanzt werden. Das Konzept sieht auch eine Blühwiese vor, in dessen Mitte eine amerikanische Eiche mit ihrer Herbstfarbe einen Akzent setzen soll.

Bedenken wegen der fremden Art

Bernd Früchtl (SPD/FDP) fragte, warum es ausgerechnet dieser Baum sein müsse, dessen Blätter schlecht kompostierbar seien, und erkundigte sich nach einheimischen Alternativen. Auch Ines Schulz-Hanke (Grüne) meldete Bedenken wegen der fremden Art an. Baldauf erklärte seine Wahl damit, dass diese Eichenart gut mit den Veränderungen durch den Klimawandel klarkomme und betonte, dass es sich dabei nur um einen ersten Vorschlag handle.

Zwischen Schule und Straße laufen derzeit verschiedene Pflasterarten und Asphalt zusammen. Das solle sich nicht nur aus optischen Gründen ändern, sagt Baldauf: „Bei der Neuplanung können wir mit verschiedenen Materialien eine Hierarchie schaffen.“ Für die Wendestrecke des Busses empfiehlt er Asphalt in einem dezenten Erdton, der gut befahrbar ist und sich gleichzeitig vom Grau der Straße abhebt. Auf den Fußwegen solle ein einheitliches Pflaster zum Einsatz kommen, bei den Wegen im Park ein feiner Split, der auch mit Rollatoren gut befahrbar ist und den Boden nicht versiegelt.

Viele Sitzgelegenheiten und ein Leitsystem für Sehbehinderte

Auf Nachfrage von Maximilian Osterried (CSU) versicherte der Architekt, dass auch das Pflaster für Senioren und Behinderte geeignet sei. Um für diese Gruppen den Park attraktiv zu machen, plant Baldauf zudem viele Sitzgelegenheiten und ein Leitsystem für Sehbehinderte. Eine Kneipp-Anlage mit Barfußpfad soll besonders ältere Menschen anziehen. So werde das Areal zum Begegnungsplatz für alle Einwohner, denn mit Spielplatz und Jugendplatz sind für die Jüngeren bereits Anreize vorhanden.

Für Kinder könne man außerdem ein Kletternetz errichten und ein Trinkbrunnen, dessen Wasser in einen Sandbereich abläuft. Im Winter könne ein kleiner Rodelberg im nördlichen Bereich für Unterhaltung sorgen. Fitnessgeräte, ein Insektenhotel, ein Bienenstock und Obstbäume seien auch für Erwachsene attraktiv. Peter Daake (Grüne) bekam Zustimmung für seinen Vorschlag, einen Bereich für kleinere Veranstaltungen einzuplanen und dafür Wasser- und Startstromanschlüsse bereitzustellen.

Die Kosten belaufen sich auf 770.000 Euro

„Es ist ein erster Entwurf und offen für alle Diskussionen“, stellte Bürgermeister Simon Schropp klar. Nun sollen auch die Anwohner und alle anderen Bürger in die Planung des neuen Ortskerns einbezogen werden. Diese Phase werde noch eine Weile dauern - unter anderem, weil man sich bezüglich des Privatgrundstücks erst noch mit dem Eigentümer einigen müsse. Das sei aber schon auf gutem Wege, sagte der Bürgermeister. Die Kosten belaufen sich nach aktueller Berechnung auf 770.000 Euro ohne Nebenkosten, Baldauf rechnet mit einer rund 50-prozentigen Förderung. Die Kosten werden aber vermutlich noch wachsen, weil das Konzept noch um einige Details erweitert werde, warnt Bürgermeister Schropp.

Themen folgen