23.04.2019

Die ersten TSV-Sticker sind da

Die Bobinger Fußballer stellen ihr Sammelalbum vor. Wo es die Bildchen zu kaufen gibt

Von Anja Fischer

Marcello Di Santo, Abteilungsleiter beim TSV Bobingen, hält das neue Stickerheft der Abteilung Fußball schon in den Händen. Freudig blättert er mit Christian Hörzer von der ausführenden Firma Sticker-Concept aus Graz die 50 Seiten mit den vielen Spielern des TSV Bobingen durch.

Von der ersten Mannschaft bis zur G-Jugend, vom Jahrgang 1946 bis 2014 – alle sind in dem Sammelheft vertreten und können ab sofort an den verschiedenen Auslegestellen gekauft werden. 6,50 Euro kostet das Stickerheft, das Aufkleber-Päckchen mit zehn Bildern kostet 2 Euro bei Bücher Di Santo, Bäckerei Kästele, Kaufmanns Geschenkeladen, Kiosk am Wendelinmarkt und Lotto Toto Trabert im V-Markt.

Der gesamte Reinerlös des Projektes kommt der Jugendarbeit der Fußballabteilung des TSV Bobingen zugute. Mit über 400 Mitgliedern ist diese die Größte im TSV und besteht aus aktiven Sportlern ebenso wie aus denen, die im Hintergrund die Fäden ziehen. Oft genug aber wissen Ältere nicht, wer in den jüngeren Mannschaften spielt oder die Jüngsten kennen die Spieler aus der ersten Mannschaft nicht. Auch durch die bis vor Kurzem getrennten Trainingsbereiche an der Hoechster Straße und am Wiesenhang durchzog eine unsichtbare Trennlinie die Abteilung.

In dem Stickerheft sehen Jugendleiter Günther Eisenhut und Abteilungsleiter Marcello Di Santo nun eine Möglichkeit, die Abteilung über alle Altersgruppen hinweg zu präsentieren und auch den Zusammenhalt innerhalb der Abteilung zu stärken. „Wer weiß schon, wer der Älteste, wer die Jüngsten im Verein sind?“, fragen sie im Vorwort zum Sammelheft.

Mit dem Sammeln der Aufkleber könne man das herausfinden, denn – und das ist eine Besonderheit in Bobingen – die Spieler der einzelnen Mannschaften sind mit ihrem Namen aufgeführt, nicht mit ihrer Trikotnummer. „Man muss gerade beim Tauschen also gezielt nach dem Namen fragen und lernt so die anderen Mannschaften besser kennen“, erklärt Marcello Di Santo. Insgesamt sind es 320 Sticker, die in das Heft passen.

Diese kann man ab sofort bei den einzelnen Verkaufsstellen erwerben und einkleben. Damit am Ende auch wirklich alle Sammler ihr Heft voll bekommen, ist auch eine Sammelparty zum Tauschen im neuen Vereinsheim an der Hoechster Straße geplant.

