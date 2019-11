vor 48 Min.

Die große Gala der Tenöre

Entertainer Günter Schulzke präsentiert wieder ein Silvesterkonzert in Schwabmünchen

Als Entertainer Günter Schulzke heuer 80 Jahre alt geworden ist, kündigte er an, etwas kürzer treten zu wollen. Doch sein treues Publikum in Schwabmünchen will er nicht im Stich lassen. Es darf sich weiterhin auf seine Operettenkonzerte freuen – und die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, auf einen ihrer treuesten Unterstützer. Vor 20 Jahren hat er mit seinen Benefizkonzerten angefangen. Sein Glück sollte auch das Glück anderer Menschen sein. So ist auch das Silvesterkonzert schon zur Tradition geworden. „Die große Gala der Tenöre“ findet am 31. Dezember ab 17 Uhr in der Stadthalle statt. „Die strahlende Stimme eines Tenors ist untrennbar mit Leidenschaft und Sehnsucht verbunden. Die Gelegenheit, die schönsten und beliebtesten Melodien gleich von drei Tenören dargeboten zu bekommen, sollten sich Musikliebhaber deshalb nicht entgehen lassen“, so Schulzke. Das abwechslungsreiche Programm vereint zugleich die Welt der Oper und die der klassischen Werke mit Operetten-Highlights und Welthits.

Dem festen Ensemblemitglied an der Volksoper Wien folgten Einladungen zu den Luisenburger Festspielen, Operettenfestspielen Bad Ischl und Bad Hall. Diverse Opern- und zahlreiche Operettenkonzerte bereichern die Laufbahn des Künstlers. Sie führten ihn in viele Länder Europas, sowie nach China und in die USA.

Seine Engagements führten ihn unter anderem nach Hamburg, Berlin, Hannover, Nürnberg, Zürich, St. Gallen, Klagenfurt, Baden bei Wien, ins Wiener Raimund Theater und in das Große Festspielhaus Salzburg. Außerdem ist er regelmäßig in eigenen Soloprogrammen zu erleben. Seit der Spielzeit 2010/11 ist Andreas Sauerzapf Ensemblemitglied der Staatsoperette Dresden.

begann seine Karriere als lyrischer Tenor am Staatstheater am Gärtnerplatz in München. Schließlich erweiterte er sein Repertoire ins deutsche Fach und erarbeitete sich die großen Wagner-Partien. Gastspiele führten den Tenor durch Europa sowie nach China, Korea, Japan, Kanada, Israel und in die USA. Durch das Programm führt charmant Sopranistin Stefanie C. Braun. Begleitet werden die Sänger von Pianist Andreas Lübke mit Salonorchester.

in der Buchhandlung Schmid, Fuggerstraße 14, in Schwabmünchen, Telefon 08232/71952. Von jeder Karte gehen zwei Euro an die Kartei der Not.

