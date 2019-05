20:51 Uhr

Die großen Gewinner sind die Grünen

Auch im Landkreis verlieren die Volksparteien. Klar vorne bleibt aber die CSU mit knapp 42 Prozent. Das sagen die Vertreter der Parteien zum Ergebnis.

Große Leere herrschte diesmal im Wahlstudio im Augsburger Landratsamt, wo die Ergebnisse aus den Wahllokalen zusammenliefen. An den Urnen sah es bei dieser Europawahl aber anders aus: Über 64 Prozent der Wähler gaben im Landkreis ihre Stimme ab – eine große Steigerung, nachdem die Wahlbeteiligung vor fünf Jahren nur bei 40,1 Prozent gelegen hatte. Als große Gewinner erwiesen sich, auch im Landkreis Augsburg, die Grünen.

Und so beurteilten die Kreisvorsitzenden das Abschneiden bei der Wahl

CSU Europaabgeordneter Markus Ferber verteidigte sein Mandat mit einem Ergebnis von 41,8 Prozent. Entsprechend zeigte sich der CSU-Politiker sehr zufrieden mit dem Wählervotum: „Ich freue mich, dass ich unsere Region weiter vertreten darf.“ Die CSU habe zudem einen Sitz hinzugewonnen. Auch die hohe Wahlbeteiligung bezeichnete Ferber als erfreuliche Entwicklung: „Die Menschen haben gespürt, dass es um mehr geht als um eine Denkzettelwahl wegen irgendetwas. Sie hatten auch ein großes Interesse, dass Europa nicht in die Hände der Populisten gerät.“ Im Wahlkampf hätten europäische Themen die Hauptrolle gespielt, die Kampagne der CSU habe gezündet.

Grüne Kurz vor 20 Uhr, als die allermeisten Wahllokale im Augsburger Land ausgezählt sind, ist die Sprecherin der Grünen im Landkreis, Simone Linke, immer noch platt: „Mit diesem Ergebnis hätten wir nicht gerechnet“, sagt sie. 17,9 Prozent sind es zu diesem Zeitpunkt, damit liegen die Grünen auch im Landkreis auf Platz zwei hinter der CSU. „Das zeigt, dass unsere Themen richtig sind“, sagt Simone Linke. Gespräche mit Wählern in den vergangenen Tagen hätten ihr gezeigt, dass zum einen zwar vor allem junge Wähler nah bei den Grünen wären. Das zeige auch deren Engagement für die Friday for Future-Bewegung. „Aber wir haben eine gute Mischung auch in den anderen Altersgruppen“, ist sie überzeugt. Was sie zudem freut: „Die Wahlbeteiligung mit knapp 60 Prozent ist super“. Simone Linke glaubt, dass die Grünen inzwischen eine Alternative für viele sind, die sich bei den alten Volksparteien nicht mehr zu Hause fühlten. Wobei ihr da die SPD fast schon ein wenig leidtue.

AFD Kreisverbands-Vorsitzender Reinhard Kistner ist enttäuscht von den 9,3 Prozent. „Ich hätte mir mehr erwartet.“ Es sei nicht gelungen, die Wähler vom Programm zu überzeugen. Auch der Zwist innerhalb der AfD-Landtagsfraktion, der zum Austritt zweier Abgeordneter führte, habe eine Rolle gespielt. „Ich wünsche mir, dass das schlechte Wahlergebnis zur Besinnung führt, dass wir uns mehr vom rechten Lager distanzieren“, so Kistner weiter. „Ich stelle mir uns eher so vor, wie einst die CSU unter Franz-Josef Straße gewesen ist.“ Die Grünen würden mehr Kompetenzen an Europa abgeben. Das hätten viele wohl nicht gelesen, so Kistner.

SPD Unterbezirksvorsitzender Fabian Wamser nimmt das schlechte Ergebnis seiner Partei mit knapp 8 Prozent der Stimmen im Landkreis fast ein wenig stoisch zur Kenntnis.

„Ich bin seit 2009 in der Partei und habe seitdem noch keinen wirklichen Wahlsieg miterlebt“, beschreibt er. Die SPD müsse sich nun auf jene Bereiche konzentrieren, wo sie noch überzeugen könne, etwa in der Kommunalpolitik, blickt Wamser schon auf nächstes Jahr voraus. Was jedoch extrem wehtue, das sei ein Ergebnis, das noch hinter der AfD liege.

FDP Zufrieden mit dem Gesamt-Ergebnis seiner Partei von 5,5 Prozent zeigte sich FDP-Kreisvorsitzender Christian Toth. Man müsse aber fragen, warum man im Landkreis nur bei drei Prozent der Stimmen gelandet sei: „Wir haben zusammen mit den Jungen Liberalen eigentlich einen konstruktiv-positiven Wahlkampf gemacht.“ Eine Rolle habe sicherlich gespielt, dass Freie Wähler und Grüne im Landkreis stark vertreten seien.

Freie Wähler Sehr erfreut über die 6,7 Prozent ist Kreisvorsitzender Tobias Kunz. „Das zeigt, dass immer mehr Bürger unserer Europapolitik vertrauen.“ Die gute Arbeit im Landtag und auch in den Gemeinden habe ebenfalls dazu beigetragen, dass viele Wähler ihr Kreuz bei den Freien Wählern machten, ist er überzeugt. „In meiner Heimat haben wir sogar zweistellige Ergebnisse erreicht, damit können wir sehr zufrieden sein.“

ÖDP Große Freude herrscht bei Gabriele Olbrich-Krakowitzer, der Kreisvorsitzenden der ÖDP. Die Kleinpartei hat aller Voraussicht nach ihr Mandat im Europaparlament gehalten und ihr Ergebnis deutlich verbessert. „Das war wichtig, und, dass mehr Stimmen Richtung Ökologie und Klimaschutz gegangen sind“, sagt Olbrich-Krakowitzer. Sie freut sich daher auch für die Stimmgewinne der Grünen. Die Wähler hätten honoriert, dass die ÖDP mit dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“ gezeigt habe, dass sie sich tatsächlich für die Themen einsetzt, die sie vertritt. Olbrich-Krakowitzer hofft, gute Resonanz auch bei Wahlen, bei denen dann wieder die Fünf-Prozent-Hürde gilt.(adi, jah, lig)"Kommentar

Themen Folgen