Die kleine Gans Ocarina brachte ihm Glück und Bekanntheit

Giampiero Lucchini war lange der einzige Ocarina-Spieler Schwabens. Der Königsbrunner ist sogar in Asien ein gefragter Musiker.

Von Claudia Deeney

„Eine kleine Gans“ erwies sich für den Italiener Giampiero Lucchini als Glücksfall und Türöffner. So heißt nämlich übersetzt das Instrument Ocarina ins Deutsche und das beherrscht der heute 72-jährige Musiker wie kaum ein anderer in der Umgebung. Diese, ursprünglich aus Ton angefertigte Flöte, kommt aus seinem Heimatland und fasziniert sein Publikum, wo immer er damit auftritt.

„Eigentlich ist die Ocarina ein einfach zu erlernendes Instrument, vergleichbar mit der Blockflöte“, erklärt Giampiero Lucchini im Gespräch mit unserer Zeitung. Je nach Umfang kommen ganz unterschiedliche Klänge zustande, wie er vorführt. Die Größere hat einen etwas tieferen runden Klang, vergleichbar mit einer Querflöte. Die spielt er selbstverständlich auch, genau wie Saxofon, Horn, Trompete, Klarinette und die Panflöte, um nur mal ein paar seiner Blasinstrumente aufzuzählen, die er beherrscht.

Mit der „Gans“ Ocarina etablierte sich Giampiero Lucchini als Musiker

Vor 36 Jahren hat ihn die Liebe nach Deutschland geführt, erst nach Bobingen und vor rund 30 Jahren zog er mit seiner Frau Christine in die Brunnenstadt. Kennengelernt haben sich die beiden in Italien, er hat dort in diversen Orchestern und Bands gespielt und Christine hat dort Urlaub gemacht. Eine Weile ging die Fernbeziehung hin und her, bis sich der Italiener entschloss, seine Heimat zu verlassen und in Deutschland sein Glück zu versuchen. Und genau wie im Märchen „Hans im Glück“ – sein Vorname wird von Johannes abgeleitet – half ihm eine „Gans“ auf dem Weg ins neue Leben, genauer gesagt sich als Musiker hier zu etablieren.

Ein bisschen paradox ist das schon, da er schließlich ein Studium in seiner Heimat mit Diplom abschloss, im Fach seines Lieblingsinstrumentes, der Querflöte. Zudem war er als Profimusiker in beiden Ländern in zahlreichen Orchestern tätig. Alle seine Blasinstrumente seien vom Schwierigkeitsgrad her viel anspruchsvoller als die Ocarina. Weil er in Schwaben aber zumindest früher der einzige Ocarina-Spieler weit und breit war, erwies sich dieses kleine Instrument als Türöffner und machte ihn in der Musikszene schnell bekannt. „Vielleicht auch dank dieser besonderen Flöte bin ich immer in der glücklichen Lage gewesen ausschließlich als Musiker meine Profession auszuleben“, sagt Lucchini.

Die Ocarina hat in Asien eine große Fangemeinde

Seine Begeisterung ist ansteckend, seine Augen leuchten, wenn er die verschiedenen Ocarinas erklärt und vorspielt. Es ist ihm ein echtes Anliegen, sein Gegenüber mit dem Instrument vertraut zu machen. Und da gibt es trotz seiner langjährigen Bemühungen in seiner Wahlheimat Deutschland noch so einiges an Erklärungsbedarf, ganz im Gegensatz zum asiatischen Raum. Dort hat die Ocarina eine riesige Fangemeinde und es finden regelmäßig Festivals statt, zu denen der Brunnenstädter eingeladen wird.

Zuletzt war er in China, um zusammen mit Musikerkollegen oder auch als Solist auf der Bühne sein Können auf der „kleinen Gans“ zu präsentieren. Mit im Gepäck natürlich auch die Querflöte, die Klarinette, das Sopran-Saxofon und noch so einiges mehr. In Asien werden seine eigenen Kompositionen von anderen Musikern gespielt: „Als ich mit der Ocarina angefangen habe, gab es kaum Notenmaterial für das Instrument, darum habe ich selbst Stücke komponiert.“

David Schöndorfer war einer der besten Schüler Lucchinis

Er musiziert nicht nur seit frühester Jugend selbst, sondern gibt natürlich auch Unterricht. „David Schöndorfer war einer meiner besten Schüler“, schwärmt Lucchini. Schöndorfer ist inzwischen vielfach ausgezeichneter Klarinettist unter anderem auch Kulturpreisträger der Brunnenstadt. In der Bobinger Stadtkapelle hat Lucchini ebenfalls unterrichtet und in Augsburg hat er sich am Ferienprogramm beteiligt mit einem ganz besonderen Projekt. Nämlich mit Kindern aus Bambus eigenhändig Panflöten zu bauen und natürlich auch darauf ein bisschen spielen zu lernen.

Darauf dürfen sich in diesem Jahr auch die Königsbrunner Schüler freuen, denn Kulturbüroleiterin Ursula Off-Melcher ist es gelungen den Italiener in seiner jetzigen Heimatstadt für das Ferienprogramm zu gewinnen. „Und im Juli werde ich auch bei der langen Museumsnacht klassische Stücke im Auftaktprogramm spielen“, freut sich der Musiker.

Im November wird er mit dem evangelischen Posaunenchor auf der Bühne stehen und die Frage, ob er irgendwann mal kürzertreten möchte beantwortet er ohne überlegen zu müssen: „Ich werde musizieren solange ich lebe, ich fühle mich zu Hause in der wunderschönen Welt der Musik, von Klassik, über Folklore, bis hin zu Schlager, Rock und Jazz, Musik machen, macht mich glücklich“.

