Die neue Corona-Teststation in Schwabmünchen kommt gut an

Plus Nicht nur für Schwabmünchner Grundschüler ist das neue Test-Angebot der Sonnen-Apotheke ein echter Gewinn. So funktioniert der Ablauf.

Die neue Schnellteststation der Schwabmünchner Sonnen-Apotheke im Spiegelsaal der Grundschule ist ein Volltreffer. „Vor allem für die Schüler ist es ein Glücksfall, sich von Fachleuten testen zu lassen und sie gehen gerne und ohne Angst hin“, sagt die Rektorin der St.-Ulrich-Grundschule, Maren Hankl.

Sie hatte sich hilfesuchend an die Stadt Schwabmünchen gewandt, weil nur etwa 100 Eltern von den rund 500 Schülern sich mit einem Selbsttest ihrer Kinder im Klassenzimmer einverstanden erklärten. Auch wenn der Schulbetrieb nur eingeschränkt stattfindet, befinden sich doch derzeit etwa 190 Schüler im Präsenzunterricht. Diese müssen dreimal in der Woche getestet werden, solange der Inzidenzwert über 100 liegt.

Hilferuf der Schule Schwabmünchen trifft auf Angebot der Apotheke

Unter diesem Wert ist eine zweimalige Testung pro Woche vorgeschrieben. Für Bürgermeister Lorenz Müller passten zwei Dinge zusammen. Zum Hilferuf der Schule kam die Anfrage der Sonnen-Apotheke nach Räumen für eine Teststation. So war die Lösung mit dem Spiegelsaal der Grundschule gefunden. Schnell baute Dr. Julia Netrval mit ihrem Team der Sonnen-Apotheke die Teststation auf. „Ich bedanke mich besonders bei Felix Kraus als Verbindungsmann der Stadtverwaltung und bei Stadtrat Christoph Lehle, der mit seiner Schreinerei die vier Kabinen zusammen baute und aufstellte“, sagt die Apothekenleiterin.

Bereits am Sonntag bildete sich bis um 17 Uhr an der Teststation eine Schlange. Am Montag wurden mehr als 300 Menschen getestet. „Ich bin sehr froh darüber, dass die Tests von pharmazeutischem Fachpersonal außerhalb der Klassenzimmer einzeln und somit anonym durchgeführt werden und dass sich alle Bürger testen lassen können“, sagt Bürgermeister Lorenz Müller. So ist die Teststation für die Schule und auch für die Stadt ein Gewinn, denn ein negativ bescheinigter Test ermöglicht unter anderem auch den Einkauf bei Baumärkten oder Bekleidungsgeschäften.

Das Testergebnis gibt es auf Wunsch auch aufs Handy

Das Testergebnis kann auf Wunsch schon auf dem Weg zum Einkaufsmarkt per Handy übermittelt werden. Sollte ein Test positiv ausfallen, wird die betreffende Person sofort aufgefordert, sich in Quarantäne zu begeben und einen PCR-Test zu machen. Für die professionelle Durchführung und Auswertung der Tests, sowie die erforderlichen Meldungen an das Gesundheitsamt, garantiert das Team der Sonnen-Apotheke mit neun Experten. Pro Tag können zwischen 300 und 500 Menschen getestet werden.

Termine zum Schnelltest können online unter www.coronatest-schwabmuenchen.de, aber auch unter der Telefonnummer 0152/08315159 vereinbart werden. Auch eine Spontantestung ohne Termin ist möglich.

