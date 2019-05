vor 19 Min.

Die neue Kita bekommt mehr Platz für Mamataxis

Aus leidvoller Erfahrung opfert der Stadtrat auf dem Bauareal an der Wertachstraße Fläche für eine Parkharfe. Eine Aufnahmebeschränkung auf Kinder aus dem nahen Umfeld lehnt die Mehrheit ab.

Von Elmar Knöchel

Bobingen Es gibt Berechnungsvorlagen für alle möglichen Bauvorhaben. So sind Parkplätze für große Neuwagen oft zu schmal, Wendekreise zu klein und beruhigte Ortszentren eine Kette an Engstellen mit Schrammpotenzial. An solchen Vorgaben haben sich auch Planer der künftigen Kindertagesstätte an der Wertachstraße orientiert. Stadträte brauchten keine Bauexperten zu sein, um zu erkennen, dass damit das Ärgernis bei der Abgabe und Abholung der Kinder durch Eltern vorprogrammiert war: wenig Parkplätze, davon einige fürs Personal reserviert und wenig Rangierfläche. Darum verlangten die Ratsmitglieder Nachbesserung. Die liegt nun vor.

Eine Auffahrt an der Wertachstraße

Das zuständige Planungsbüro hat neue Vorschläge erarbeitet. Entschieden hat sich der Stadtrat nun für eine Variante, die keinen weiteren Grundstückszukauf nötig macht und bei akzeptablen Baukosten die vermutlich benötigte Parkplatzzahl ermöglicht. Man sieht schon an diesen Details: Solch ein Bauvorhaben verlangt genaue Überlegungen. Mit denen hatten die Planer schon im ersten Entwurf überzeugt – was die Gebäudeform, ihre Untergliederung und Nutzungsmöglichkeiten betrifft. Nun haben sie auch mit dem Parkplatzkonzept den Stadtrat überzeugt.

So soll es zwei getrennte Parkplätze geben. Einen hinter der Einrichtung, dort entstehen Parkplätze für die erwarteten 20 Mitarbeiterinnen der Kita. Für die Eltern, die ihren Nachwuchs zur Betreuung bringen oder abholen wollen, wird es vor dem Haus 14 Stellplätze geben. Um die Standzeiten der Elterntaxis möglichst gering zu halten und kein Gefahrenpotenzial für die Kinder zu schaffen, werden diese in Form einer Parkharfe gestaltet: Die Zufahrt wird als Einbahnstraße gestaltet, mit eigener Ein- und Ausfahrt. Das gäbe zusätzliche Sicherheit, so das Planungsbüro.

Warum die Kindergärten in Bobingen nicht größer werden sollen

Stadtrat Marco Di Santo (Grüne) wollte wissen, ob es möglich sei, die Aufnahmebedingungen zur Kita so zu gestalten, dass möglichst Kinder aus der näheren Umgebung – also aus der Point und dem Raum um die Wertachstraße – aufgenommen würden. So könnte der Autoverkehr eingeschränkt werden. Kinder und Eltern könnten zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen. Dem erteilte Bürgermeister Bernd Müller allerdings eine Absage. In Bobingen gebe es keine Sprengel. So wären die Eltern absolut flexibel bei der Wahl der Betreuungseinrichtung. Schließlich spiele da nicht nur die Nähe zur Wohnung, sondern auch Wege zum Arbeitsplatz und auch eventuelle Nähe zu Großeltern und Verwandten eine Rolle. Weiterhin wollte Di Santo wissen, ob es für das Gebäude eine Möglichkeit zur Erweiterung gebe. Schließlich würde man auch für die Zukunft mit einem steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen rechnen. Dazu erklärte Bürgermeister Müller, dass dies zwar technisch möglich sei, aber nicht unbedingt gewollt. Denn aus seiner Sicht läge einer der größten Standortvorteile Bobingens darin, nicht auf wenige, zentrale Betreuungseinrichtungen angewiesen zu sein. Gerade durch die Zahl der kleineren Einheiten, über den Ort verteilt , sei eine große Flexibilität für Eltern, aber auch bei der Vergabe von Plätzen möglich. Dieses Konzept wolle er möglichst beibehalten.

Weiter wurden seitens der Stadträte Bedenken laut zum Verkehrsaufkommen in der Wertachstraße. Durch das geplante neue Baugebiet sowie den Hol- und Bringverkehr zur Kita würde der Autoverkehr wohl zunehmen. Müller räumte ein, dass dies durchaus zu erwarten sei. Er verwies aber auf die im Planungsausschuss beschlossene Verkehrszählung im Herbst. Dadurch werde man verlässliche Zahlen zum tatsächlichen Verkehrsaufkommen bekommen und könne dann geeignete Maßnahmen besprechen.