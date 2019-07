vor 17 Min.

Die preiswerte Seite der Gautsch

Beim Familiennachmittag gibt es kostenlose Angebote. Auch Ehrenamtliche und Schausteller helfen mit, den Geldbeutel zu schonen. Wie es nächstes Jahr weiter geht

Von Claudia Deeney

Zehn Tage Gautsch bei meist gutem Wetter sind zu Ende. Die Organisatoren und Schausteller sind durchaus zufrieden, wie sie in einer Abschlussbesprechung sagten und auch viele Besucher äußerten sich positiv. Das Partyvolk versammelte sich vor den Bühnen, Sportfans kamen beim Gautschboxen und dem LEW-Cup auf ihre Kosten. Die Senioren genossen den von der Stadt gespendeten Schweinebraten und die Kinder hatten sowieso Spaß, besonders aber am Familiennachmittag.

Die sechsjährige Selin wünschte sich beim Bummel über die Gautsch ein Marienkäfer-Armband. Sie hatte das bei der vierjährigen Esther gesehen und fand es cool. So ein tolles Stück gab es nur am Kindernachmittag auf dem Festzeltgelände. Denn da stand Ballonkünstler Kris Siebenhüter parat und beglückte die jungen Besucher mit gebastelten Figuren aller Art aus Luftballonen.

Blumen konnte er formen ebenso wie das Schwert, mit dem der sechsjährige Quirin über die Gautsch zog. „Ich bin Hobbykünstler“ erklärte der Herr der Luftballone gegenüber unserer Zeitung. Er machte diesen Job an dem Nachmittag ehrenamtlich und ging ganz ungezwungen auf die Kinder zu, die sich natürlich riesig freuten über die kunstvollen Stücke. Auch ein Junge im Rollstuhl lachte glücklich über sein Ballongebilde.

Gautsch: Günstige Preise am Kindernachmittag

Kinder glücklich machen, das war die Ansage am Kindernachmittag und nicht nur Karusselle und Schausteller boten zu günstigeren Preisen als sonst ihre Fahrten und Waren an. Auch die Stadt Königsbrunn beteiligte sich ganz aktiv am Geschehen. „Wir machen uns immer rechtzeitig Gedanken, was können wir anbieten, es soll immer etwas Besonderes sein“, erklärten die beiden Organisatorinnen Jutta Steinlen und Bettina Pielucha. Die Pläne entwickelten sie am Arbeitsplatz im Ordnungsamt, die Umsetzung erfolgte dann vor Ort.

Am Morgen ging es los, denn die Attraktion für dieses Jahr, musste aufgeblasen werden. Die Hüpfburg in Regenbogenfarben gegenüber des Kettenkarussells erwies sich schnell als Magnet, für alle Altersklassen. Schuhe aus und rein ins Vergnügen, da brauchten selbst kleine Kinder keine Anleitung.

Für das andere Angebot hingegen schon. Eine kleine Maschine stand im Pavillon, direkt neben der Hüpfburg und mit dieser konnten sich Kinder Buttons selber machen. Verschiedene Motive wurden vorher vom Team des Ordnungsamtes, zu dem auch zwei Auszubildende gehörten, angefertigt. Die Jungen und Mädchen suchten sich aus, was sie ausmalen wollten, um dann ihr rundes Bild mittels der Maschine in silberne Buttons zu pressen.

Im Pavillon hatte sich Stadträtin Petra Zeininger häuslich niedergelassen. Um sich herum jede Menge Boxen mit Farbutensilien und Glitzerschminke, und sofort bekam sie Besuch von der sechsjährige Aurora. Aurora wollte den Nachmittag gerne als schöne Prinzessin genießen und lässt sich freudestrahlend von Zeininger entsprechend verschönern.

Hüpfburg, Kinderschminken und mehr beim Kindernachmittag der Königsbrunner Gautsch

Zeininger freut sich jedes Jahr auf die Aktion: „Ich mache seit vielen Jahren ehrenamtlich hier mit, das macht mir Spaß und Freude“. Auch Aurora freute sich und betrachtete sich begeistert im Spiegel. Ebenfalls erfreut ist Walter Hertle, der als Opa von Esther und Quirin das Engagement der Stadt und deren Mitarbeiter lobt: „Toll das hier für die Kinder noch extra was geboten wird, sogar Musik gibt es mit der mobilen Diskothek Hermiphon“. Auch toll für viele Eltern, dass für Hüpfburg, Kinderschminken und Buttonbasteln nichts bezahlt werden musste. „Es sollen alle Kinder mitmachen können“, erklärte dazu der Sachgebietsleiter des Ordnungsamtes, Roland Krätschmer, der auch viel auf der Gautsch unterwegs war: „Ich wünsche mir, dass die Gäste mich direkt ansprechen, wenn sie Verbesserungsvorschläge haben, Kommentare über facebook und Co sind für uns als Mitarbeiter der Stadt nicht wirklich hilfreich“. Den kleinen Besuchern gefiel es ganz offensichtlich auf der Gautsch, denn das Gelände war sehr gut gefüllt und Jutta Steinlen sowie Bettina Pielucha hatten alle Hände voll zu tun und verteilten auch kleine Geschenke, denn die erhalten ja bekanntlich die Freundschaft.

Einen kleinen Wermutstropfen gab es am Samstagabend: Die geplante Fuchsfahrt der Ballonfahrer musste wegen der ungünstigen Wetterverhältnisse entfallen. Der Organisator des LEW-Cups Andreas Aigner – selbst Pilot des LEW-Ballons – entschied sich dazu bereits am Nachmittag. Rund 20 Teams mussten unverrichteter Dinge wieder abziehen, aber Sicherheit geht.

Im nächsten Jahr gibt es wieder eine neue, besondere Überraschung versprachen die beiden Organisatorinnen: „Wir machen jetzt schon Pläne für die Gautsch 2020.“. Für alle, die sich die Gautschtermine für das kommende Jahr schon vormerken wollen: Die nächste Gautsch findet von Freitag, 26. Juni 2020, bis zum Sonntag, 5. Juli 2020, statt. Montags bis samstags werden die Öffnungszeiten dann einheitlich auf 14 Uhr gelegt und die Ermäßigungen beim Familientag sollen bis 20 Uhr gelten.