Die virtuelle Gartenrunde

Gartenbauverein sucht Bilder für Homepage

Der Verein für Gartenbau, Imkerei und Landespflege Bobingen will eine virtuelle Gartenrunde 2020 ins Leben rufen. Jeder kann dazu aktuelle Gartenbilder an den Verein schicken, die dann auf der Homepage veröffentlicht werden. Gefragt sind schöne Perspektiven und interessante Blickwinkel, üppige Blütenpracht und harmonische Farbkombinationen, oft besuchte Lieblingsplätze und heimelige Ecken sowie besondere Raritäten und bewährte Klassiker.

Und so funktioniert’s: Wer mitmachen will, schickt seine Bilder per E-Mail an die Adresse info@gartenbauverein-bobingen.de. Die Dateigröße sollte pro Bild ein Megabite nicht überschreiten. Wer nicht selbst fotografieren möchte, kann sich auch bei Peter Mannes unter der Telefonnummer 0151/5516346 oder bei Beate Krebs unter der Nummer 08234/42268 melden.

Die Idee zu der Aktion entstand, weil Gartenrunden – ein fröhliches Treffen in fremden Gärten und spontaner Kontakt und Austausch mit Gleichgesinnten – derzeit nicht möglich sind. Gleichzeitig summt und brummt es bereits und die Gärtner stehen schon in den Startlöchern, um nach der „kalten Sofie“ loszulegen. Damit die Gartenrunden dieses Jahr nicht ganz ausfallen, verlagern sich die Eindrücke jetzt ins Internet. (mcz, SZ)

