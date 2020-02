20.02.2020

Die wilden Weiber machen blau

Die blaue Wolke der wilden Weiber beschlagnahmte das Rathaus in Großaitingen zur Weiberfastnacht am „unsinnigen Donnerstag“.

Die wilden Weiber zogen singend durch Großaitingen. Auch Lehrer, Bürgermeister und Pfarrer bleiben am "Unsinnigen Donnerstag" nicht verschont.

Von Hieronymus Schneider

Morgens um sieben war die Welt in Großaitingen auch am „Unsinnigen Donnerstag“ noch in Ordnung. Doch schon eine halbe Stunde später änderte sich das. Eine blaue Wolke zog mit lautstarker Musikbegleitung durch die Straßen. Es waren die wilden Weiber, die wieder einmal ihren Feiertag, die Weiberfastnacht, ausgiebig feierten.

Ihr Motto in diesem Jahr war „Blau“ und das zeigten sie in ihren fantasievollen, selbst geschneiderten Kostümen und mit ihren blauen Perücken und Hüten. Von der schmelzenden Polkappe bis zur blauen Tonne war alles dabei, was man mit der Farbe blau in Verbindung bringen kann.

"Alles, was blau ist, ist schön"

„Wir leben auf dem blauen Planeten und alles, was blau ist, ist schön“, rief die Anführerin Heike Fluck beim Einzug in die erste Station, der Großaitinger Mittelschule. Dort wurden sie von einer Schar maskierter Schüler schon erwartet. Die Schulleiterinnen Bosa Rieder und Hannelore Mader wurden von den tanzenden Weibern umzingelt und in blaue Overalls gesteckt. Dann mussten sie blaue Luftballons aufblasen und mit diesen zwischen den Beinen am Spalier der Schüler vor und zurücklaufen und einen kleinen blauen Ball in ein blaues Netz werfen. Als Belohnung erhielten sie dafür einen kleinen blauen Muffin und ein blaues Getränk. „Jetzt sind die beiden so fertig, dass sie euch heute gar keine Hausaufgaben aufgeben können“, sagte Heike Fluck unter dem lautstarken Jubel der Schüler.

Nach einem schwungvollen Tanz zogen die wilden Weiber mit ihrem Musikwagen den Berg hinauf zur Schulturnhalle, wo die Grundschüler auf sie warteten. Dort ereilte die Klassenlehrer Stefan Dorn und Johannes Benning das gleiche Schicksal wie zuvor ihren Schulleiterinnen. In die endlos lange Polonaise reihten sich alle Schüler zwischen die blauen Farbtupfer der wilden Weiber ein und erfreuten sich an den großzügig verteilten „Kamellen“. Auf ihrem Zug durch das Dorf verschonten die wilden Weiber weder die Apotheke noch die Kreissparkasse und auch der Friseurladen, das Bäckereicafé und die Tankstelle wurden in der blauen Wolke eingehüllt. Pünktlich um 11.11 Uhr stürmten die wilden Weiber das Rathaus. Zielstrebig machten sie Bürgermeister Erwin Goßner in seinem Büro ausfindig und auch sein Amtsbruder Gerhard Mössner aus Oberottmarshausen wurde im Nebenzimmer entdeckt.

Krawatten der Bürgermeister müssen dran glauben

Natürlich mussten zuerst die Krawatten der Bürgermeister dran glauben, die schnell einem Scherenschnitt zum Opfer fielen. Erwin Goßner hatte als Lösegeld vor weiterem Ungemach einen Geldsack mit 200 Euro bereitgelegt, den er den Anführerinnen Heidrun Stellinger und Heike Fluck als Spende aushändigte. Nur deswegen erhielt er den beschlagnahmten Rathausschlüssel am Ende wieder zurück.

Leichte Enttäuschung machte sich bei den wilden Weibern breit, als sie entdeckten, dass der große Sitzungssaal wegen Umbaus nicht mehr existiert. So konnten sie ihre wilden Tänze nicht aufführen. Dafür stärkten sie sich erst mal an den bereitgestellten Imbisshappen und brachten sich mit Sekt und Wein weiter in Stimmung.

77 Bilder Die wilden Weiber in Großaitingen Bild: Rony Schneider

Als sich auch Pfarrer Hubert Ratzinger dazu gesellte, musste er sich zusammen mit den beiden Bürgermeistern auch der schon gewohnten Luftballonprüfung im blauen Overall unterziehen. Danach fanden die wilden Weiber doch noch Platz für so manches Tänzchen im Foyer und auf der Eingangsrampe des Rathauses. Nach der Eroberung der Gemeindezentrale zogen sie weiter zur Raiffeisenbank, machten den Getränkemarkt und den Dönerladen unsicher und ließen sich dann zur Abschlussfeier im Gnadentalstüberl abholen.

Themen folgen