Die zehn Top-Geschichten des Jahres 2019

Plus Verbrechen, Brände und Kurioses: Hier stellen wir die Ereignisse aus dem südlichen Landkreis vor, die unsere Leser 2019 am meisten interessierten.

Viele spannende, dramatische und seltsame Dinge sind 2019 passiert. Wir haben die zehn Themen aus dem südlichen Landkreis Augsburg gesammelt, die online am häufigsten gelesen wurden. Der Spitzenreiter: Die beiden vermissten Kinder aus Bobingen.

1. Vermisste Geschwister Ein achtjähriges Mädchen und ihr zehnjähriger Bruder verlassen im August mittags das Haus ihrer Pflegefamilie in Bobingen verlassen – angeblich, um Freunde zu besuchen. Als sie am frühen Abend nicht zurückkehren, müssen die Eltern feststellen, dass sie dort nie angekommen waren.

Noch bevor die Polizei informiert ist, startet jemand einen emotionalen Suchaufruf auf Facebook, der in Windeseile die Runde macht. Die Polizei beobachtet zwar, was sich online abspielt, ermittelt aber in eine andere Richtung. Am Morgen findet sie beide Kinder wohlauf bei einer Frau aus der leiblichen Familie in Landsberg.

Vermisste Kinder aus Bobingen sind wohlauf

2. Feuer bei Remondis Im Mülllager an der B17-Ausfahrt Königsbrunn Süd gerät im Mai Industriemüll in Brand, eine riesige schwarze Rauchsäule ist weithin sichtbar. Der zu Ballen gepresste Müll, der in einem offenen Lager der Firma Remondis liegt, brennt so gewaltig, dass sich sogar Teile der Stahlkonstruktion verformen. Es entstehen etwa 150000 Euro Schaden.

Dichte Rauchwolke über Königsbrunn - Industriemüll brannte bei Remondis

3. Suchaktion am Ilsesee Der Ilsesee ist an einem schönen Junitag gut besucht, als Einsatzfahrzeuge, Boote und ein Hubschrauber auftauchen. 95 Rettungskräfte und 16 Taucher suchen nach drei Personen, die mehrere Augenzeugen in eine Bucht schwimmen sahen, aus der sie nicht zurückkehrten. Knapp zwei Stunden später endet der Einsatz: Die Schwimmer haben über eine bewachsene Böschung den See verlassen.

Große Suchaktion nach drei Vermissten am Ilsesee

4. Brände bei Amazon Im Amazon-Logistikzentrum in Graben hat es 2019 zweimal gebrannt – und das innerhalb weniger Tage. Das erste Feuer entsteht durch einen technischen Defekt und verursacht etwa zwei Millionen Euro Schaden, vor allem durch den Rauch und die Sprinkleranlage. Der zweite Brand richtete nur rund 10000 Euro Schaden an, doch hier findet die Feuerwehr Hinweise auf Brandstiftung.

Bundeswehr stationiert Transportflugzeug A400M auf Lechfeld

5. A400M Der Bundeswehrstandort in Lagerlechfeld wird ein Stützpunkt für das Transportflugzeug A400M. Ab 2025 sollen zehn bis 13 dieser Flugzeuge dort stationiert werden und Transportflüge in Einsatzgebiete in Asien und Afrika fliegen, auch für Nato-Partner. Dabei sollen rund 600 neue Stellen entstehen. Um den Anwohnern zu zeigen, wie leise der A400M ist, gab es einen Demonstrationsflug.

Eine Million Euro Schaden nach Schwelbrand bei Amazon in Graben

6. Brüder auf Rachefeldzug Ein Vater verbringt einen Sommertag mit der Familie am Baggersee. Als ein Labrador auf den Kinderwagen seines Nachwuchses springt, geht der Mann dazwischen. Dann vertreibt er das Tier, das mit drei Frauen am See ist, mit Pfefferspray.

Als er wieder zu Hause ist, klingelt es an der Tür: Es ist der 23-jährige Bruder einer der Frauen. Die beiden Männer streiten, dann kommt der zwei Jahre älterer Bruder des Besuchers dazu – und schlägt sofort zu. Die Geschwister prügeln auf den Mann ein, schlagen ihr Opfer krankenhausreif und drohen ihm mit dem Tod, wenn er die Polizei rufe. Nur weil die Täter gestehen, kommen sie mit 16 Monaten auf Bewährung davon.

Mann schützt Baby vor Hund - und wird aus Rache zusammengeschlagen

7. PM-Türsteher Drei Türsteher der Untermeitinger Disco PM verweisen einen Gast des Gebäudes, der handgreiflich geworden war. Dafür beleidigt er sie und macht sich zu Fuß auf den Heimweg. Die Türsteher verfolgen ihn mit dem Auto, bringen ihn zu Fall und treten auf ihn ein.

Mit ihrer Behauptung, er habe gedroht, eine Waffe zu holen und sie hätten nur Schlimmeres verhindern wollen, kommen sie vor Gericht nicht durch, alle drei bekommen Bewährungsstrafen.

PM-Chef Egger: „Die Türsteher hatten einen Blackout“

8. Känguru Knicksy Normalerweise leben Kängurus tausende Kilometer entfernt in Australien. Deshalb können Jäger im Frühjahr ihren Augen kaum trauen, als sie ein Exemplar in den Stauden entdecken. Knicksy, ein Bennett-Wallaby, büxte Ende April auf einem Hof in der Gemeinde Scherstetten aus. Die Experten diskutieren mehrere Methoden: Betäubungspfeil oder Netz? Bis heute hat niemand das Tier erwischt.

Jetzt ist klar, wo das Stauden-Känguru herkommt

9. Riesenhecht In Wehringen zieht im Januar ein Fischer einen 1,35 Meter langen und fast 20 Kilo schweren Hecht aus dem Wasser. Eine Viertelstunde ringt er mit dem etwa 20 Jahre alten Tier. Das sorgt für hitzige Diskussionen in den sozialen Netzwerken: Während die einen den Fang bewundern, empören sich die anderen darüber, dass das Tier sein Leben lassen musste.

Rekordfang: Riesiger Hecht misst mehr als einen Meter

10. Angeklagter rastet aus Als ein 24-Jähriger am Augsburger Amtsgericht zu einer Haftstrafe verurteilt wird, springt er auf und rennt auf die Richterin zu. Der Gerichtsschreiber und zwei Justizvollzugsbeamte bringen ihn zu Boden. Er wehrt sich nach Kräften, verletzt wird jedoch niemand.

Angeklagter rastet nach Urteil aus und rennt auf Richterin zu

Eine Realschulklasse war im Gerichtssaal, als der Mann ausrastete. Zum Zeitpunkt der Verhandlung verbüßte er bereits eine Haftstraße und war wegen Beleidigung der Anstaltspsychologin angeklagt.