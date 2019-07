vor 20 Min.

Dieb stiehlt 5000 Euro aus Kofferraum

Auto parkte beim Discounter in der Robert-Bosch-Straße in Schwabmünchen

Mit etwa 5000 Euro Bargeld im Kofferraum ist ein älterer Herr aus der Schweiz beim Discounter in der Robert-Bosch-Straße in Schwabmünchen einkaufen gegangen – und bestohlen worden.

Während er nach dem Einkauf seinen Einkaufswagen zurück zur Sammelstelle bringen wollte, wurden ihm aus dem unversperrten Kofferraum seines grünfarbenen C-Klasse-Mercedes mehrere Taschen gestohlen. Darin befanden sich neben Bargeld auch Ausweispapiere.

Nach Auskunft der Polizei gab der Mann an, dass die Verriegelung seines Autos defekt gewesen sei, weshalb er es nicht absperren konnte. Warum er aber so viel Bargeld mitführte, konnte auch die Polizei gestern auf Nachfrage nicht beantworten. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, 26. Juli, gegen 17 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise werden unter Telefon 08232/96060 entgegengenommen.

