Dieb stiehlt in Königsbrunn teure Werkzeuge aus Baucontainern

Ein Dieb hat in Königsbrunn zwei Baucontainer aufgebrochen und teure Werkzeuge gestohlen. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Ein Dieb hat am vergangenen Wochenende zwei Baucontainer aufgebrochen und Werkzeug gestohlen, das laut Polizei 10.000 Euro wert ist. Ereignet hat sich die Tat in der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr. Die Container hätten auf dem Parkplatz des ehemaligen Supermarktes in der Föllstraße gestanden, berichtet die Polizei. Gestohlen wurden hochwertige Bohrhämmer, Winkelschleifer und ein Hochdruckreiniger.

Die Polizei sucht Zeugen der Tat, die sich unter Telefon 08234/9606-0 melden sollen. (AZ)

Lesen Sie auch: