Dienst für Menschen am Lebensende

Aussendung für elf Kursteilnehmer

Menschen am Lebensende begleiten: Auf diese Aufgabe haben sich elf Teilnehmer aus Schwabmünchen und Umgebung seit Herbst 2018 in einem Seminar der Hospizgruppe St. Elisabeth vorbereitet. Beim Kursabschluss im Pfarrzentrum St. Michael erhielten die neuen Hospizbegleiter im festlichen Rahmen einer Aussendungsfeier ihre Zertifikate. Mit ihnen wächst das Team auf 56 ehrenamtliche Mitarbeiter.

Rund ein halbes Jahr haben sich die zehn Frauen und ein Mann intensiv an zahlreichen Seminarabenden und in ganztägigen Fortbildungseinheiten mit Sterben, Tod und Trauer auseinandergesetzt und Praktika in Einrichtungen der Altenhilfe absolviert. Auf dem Programm standen Themen wie Schmerztherapie, Patientenverfügung oder Demenz, aber auch seelsorgerlich-spirituelle Begleitung am Lebensende, Bestattungsrituale und Trauerbegleitung. Auch galt es, sich mit der eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen.

Vorbereitet und durchgeführt wurde die Ausbildung der neuen Hospizbegleiter von Hospiz-Leiterin Uta Zeuner und Edith Hechtl, die ebenfalls als hauptamtliche Palliativfachkraft die Hospizarbeit koordiniert. Unterstützt wurden die Kursleiterinnen von erfahrenen Referenten, denen Zeuner bei der Abschlussfeier ebenso dankte wie den erfahrenen Hospizbegleitern, die nun mithelfen, als „Paten“ die neuen Kollegen in den praktischen Dienst einzuführen.

Zertifikate und Blumen bekamen die Kursteilnehmer aus der Hand von Uta Zeuner und Andreas Claus, dem Vorsitzenden des Caritasverbands Schwabmünchen, unter dessen Dach die Hospizgruppe tätig ist. Er unterstrich, Menschen am Lebensende wünschten sich vor allem Mitmenschen, die ihnen nahe sind und Geborgenheit geben. So wirke die hospizliche Arbeit des einfühlsamen „Da-Seins“ mitunter im Vergleich zum medizinischen Handeln unspektakulär, sei aber umso wichtiger, weil sie die Herzen der Betroffenen berühre.

Die Hospizgruppe St. Elisabeth betreut seit 1996 unentgeltlich in Schwabmünchen, auf dem Lechfeld und in den Stauden zu Hause, in Pflegeheimen und im Krankenhaus Menschen am Lebensende und ihre Angehörigen. Der Einsatz der 56 ehrenamtlichen Hospizbegleiter wird von zwei hauptamtlichen Mitarbeiterinnen koordiniert. 2018 wurden rund 118 Schwerkranke und Sterbende unterstützt. Die Hospizgruppe ist zudem in der Trauerbegleitung tätig.

