Diese Brücken bremsen bald den Verkehr aus

Plus Wer in Langenneufnach wohnt, muss sich ab Mai auf mehr Verkehr einstellen. Die alte Schmutterbrücke in Siegertshofen wird saniert.

Von Maximilian Czysz

Ab Mitte März wird die Wertachbrücke in Wehringen gesperrt. Sie stammt aus dem Jahr 1980 und hat schon deutlich erkennbare Schäden, die jetzt ausgebessert werden müssen. Unter anderem geht es um die Erneuerung der Kammerwände, der Übergangskonstruktionen, der Abdichtung, der Borde und Rinnen, der Fahrbahn- und Gehwegbeläge und Schutzeinrichtungen wie Planken und Geländer. Die Brückenbauexperten müssen sich auch mit den Schadstellen am Beton und dem Widerlager befassen und sollen gleichzeitig die Entwässerung verbessern. Laut der Straßenverkehrsbehörde am Landratsamt sei eine Sanierung unumgänglich.

Baustelle Günzburg Straße Bau Bauarbeiten Schild Infrastruktur WIR Symbolfoto Symbolbild Bild: Bernhard Weizenegger Während der Baustelle ist die so genannte Spannbeton-Plattenbalkenbrücke mit einer Stützweite von fast 50 Metern nicht befahrbar. Die ausgeschilderte Umleitung verläuft über die Kreisstraße A 13 ( Bobingen), die Staatsstraße 2035 und die Kreisstraße A 28 (Wehringen) und umgekehrt. Die Zufahrtsstraßen direkt am Bauwerk können frei befahren werden. Die Vollsperrung dauert voraussichtlich bis Mitte September. Schneller soll es in Siegertshofen gehen: Dort beträgt die Sanierung rund vier Monate. Start ist am 1. Mai. Straßensalz nagt am Beton Die Stahlbetonbrücke über die Schmutter, die 1965/1966 gebaut wurde, benötigt ebenfalls dringend eine Verjüngungskur. Unter anderem gibt es Schäden am Widerlager und am Überbau – Schuld ist das Straßensalz. Erneuert werden sollen auch die Kappen, der Fahrbahn- und Gehwegbelag sowie teilweise Bordsteine und Rinnen. Im Fischacher Ortsteil wird nicht nur die Brücke auf Vordermann gebracht, sondern auch die Asphaltdeckschicht der Kreisstraße A2 auf einer Länge von rund 430 Metern erneuert. Das passiert konkret: Die vorhandene Deckschicht wird in einer Stärke von dreieinhalb Zentimetern abgefräst. Und anschließend wird auf einer Fläche von fast 3000 Quadratmetern eine neue Asphaltdeckschicht aufgebracht. Radfahrer und Fußgänger bekommen Ersatzbrücke Während der Bauarbeiten wird Siegertshofen für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Umleitungsstrecke ist beschildert – sie verläuft von Siegertshofen, über Fischach, Langenneufnach und Mickhausen wieder zurück nach Siegertshofen. Radfahrer dürfen übrigens aufatmen: Für sie wird genau wie für Fußgänger in der Nähe der Schmutterbrücke eine Behelfsbrücke aufgebaut.

