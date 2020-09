vor 33 Min.

Diese Kurse bietet die Volkshochschule Schwabmünchen an

Die Anmeldungen für die neuen Kurse der Schwabmünchner Volkshochschule laufen. Im Angebot sind lauter Aktivitäten für Körper und Geist.

Den Garten neu gestalten oder kleine Reparaturen selbst angehen – das können Frauen an der Schwabmünchner Volkshochschule lernen. Das neue Programm, das am Montag, 14. September, startet, bietet wieder zahlreiche Kurse zu unterschiedlichsten Themen, die Spaß machen und den Alltag vereinfachen sollen.

Pilates, Zumba und Yoga an der Volkshochschule Schwabmünchen

Interessierte, die sich handwerklich weiterbilden wollen, können am Kurs „Handwerk für Frauen“ teilnehmen. Dabei wird unter anderem das Bohren in Stein und Holz vermittelt. Darüber hinaus bekommen Teilnehmerinnen Alltagstipps, wie sie beispielsweise Dübel und Nägel in der Wand anbringen.

Kreativ zu sein und selbst Hand anzulegen, darum geht es auch im Kurs „Mein Hausgarten Plan“. Individuell werden dabei die richtigen Gehölze und Stauden für den eigenen Garten ausgewählt. Teilnehmerinnen bekommen ein neues Verständnis für Funktion, Formen, Farben und Texturen im Garten. Darüber hinaus bietet die Schwabmünchner Volkshochschule Kurse zu den Themen Nähen, Fotografie, Aquarellmalen, Weidenflechten oder Kalligrafie an.

Die Volkshochschule Schwabmünchen bietet auch Yoga- und Pilates-Kurse an. Bild: Christin Klose, dpa

Sportlich geht es beim Pilates oder in der Wirbelsäulen- und Fitnessgymnastik zu. Dabei geht es nicht nur um Bewegung, sondern auch um eine bewusstere Körperwahrnehmung. Beim Zumba wird getanzt ebenso wie in den Kursen „Orientalischer Tanz“ und „After Work Latin Feeling“. Entspannung finden Teilnehmer beim Qigong oder Yogakursen.

Altersvorsorge speilt auch eine Rolle an der Volkshochschule

Raus in die Natur geht es im Kurs „Pilzkunde – Essbar, ungenießbar oder giftig?“, beim Wildkräuterspaziergang oder beim Spaziergang für Menschen mit und ohne Demenzerkrankung.

An Frauen richtet sich der Kurs „Finanzielle Freiheit für Frauen“. Er vermittelt Einblicke in Finanzthemen wie Altersvorsorge, Sparpläne, Fonds, ETFs und Aktien. Auf Probleme oder finanzielle Belastungen, die mit pflegebedürftigen Angehörigen entstehen können, soll der Kurs „Pflegeheim und Vermögenssicherung“ vorbereiten.

Der Kurs mit dem kurzen Titel „Macht“ widmet sich der Frage, woher Menschen sich das Recht nähmen, über andere zu bestimmen, Oft gehen Macht und Gewalt dabei Hand in Hand. Auf ein Impulsreferat zum Thema, in dem grundlegende Thesen vorgestellt werden, folgt eine offene Diskussionsrunde. Zeit für Gespräche und Lesungen bietet auch das philosophische Café.

1000 Vhs-Veranstaltungen im Augsburger Land

Im Kurs „Life Kinetik“ geht es um Gehirnjogging und darum, neue Verbindungen zwischen den Gehirnzellen zu schaffen und leistungsfähiger zu werden.

Trotz der Corona-Krise bietet die Volkshochschule Augsburger Land knapp 1000 Veranstaltungen im Landkreis an. Um flexibel auf die geltenden Abstands- und Hygieneregeln reagieren zu können, verzichtet die Vhs in diesem Jahr auf ein gedrucktes Programmheft. Das aktuelle Angebot wird in den kommenden Wochen laufend aktualisiert und ergänzt.

Interessierte können sich bei Karin Frewin unter der Telefonnummer 08232/9633282 oder bei Claudia Gabelsberger unter Telefon 08232/96 33281 sowie im Internet unter www.vhs-augsburger-land.de für Kurse anmelden.

