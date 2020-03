21.03.2020

Diese Veranstaltungen fallen aus

Konzerte und Versammlungen sind abgesagt

Wegen der Coronakrise fallen zahlreiche Veranstaltungen aus.

Die Militärgeschichtliche Sammlung Lechfeld ist bis auf Weiteres geschlossen.

Die für 28. März geplante Jahreshauptversammlung des FSV Großaitingen fällt aus.

Die Sitzung des Bau- und Umweltausschusses sowie des Gemeinderats in Klosterlechfeld am Dienstag, 24. März, ist abgesagt.

Das evangelische Pfarramt Schwabmünchen sagt den für Mittwoch, 25. März, geplanten Informationsabend für Eltern zur Anmeldung für den Konfirmandenkurses 2020/21 ab.

Irrtümlicherweise wurde in der Ausgabe vom 18. März unter der Rubrik „Kurz gemeldet“ berichtet, dass der Fischereiverein Schwabmünchen am 22. März seine Jahreshauptversammlung abhält. Das ist nicht richtig. Das Vereinsheim ist ab sofort bis auf weiteres geschlosssen. Der Arbeitsdienst am 18. April entfällt.

Die Kolpingsfamilie und der Bund Naturschutz sagen das für Samstag, 28. März, geplante Repair Café in Schwabmünchen ab. Der nächste Termin ist voraussichtlich am Samstag, 20. Juni.

Der katholische Frauenbund Großaitingen sagt die für Samstag, 28. März, geplante Jahresversammlung ab. Auch der Besinnungstag am Dienstag, 31. März, in Leitershofen fällt aus. Es gibt keinen Ersatztermin. Die Eltern-Kind-Gruppen St. Nikolaus sowie Kegeln und Linedance sind bis Ende der Osterferien abgesagt. Die beiden restlichen Termine für das Gedächtnistraining werden voraussichtlich am Mittwoch, 29. April, und Mittwoch, 6. Mai, im Frauenbundraum nachgeholt.

Der Seniorennachmittag der Ü-60 Graben am Donnerstag, 2. April, im Bürgerhaus in Graben entfällt.

Die für Freitag, 3. April, geplante Generalversammlung der Hubertusschützen Langerringen wird verschoben. Auch das Ostereierschießen am Sonntag, 5. April, fällt aus. (SZ)

