vor 54 Min.

Dieser Brunnen verbraucht viel Wasser

Gemeinderat Mickhausen hat eine Lösung gefunden. Ein neuer Lagerschuppen für die Feuerwehr in Münster

Von Siegfried P. Rupprecht

Im Gemeinschaftshaus Grimoldsried – der Mittelpunkt für die Vereine und die Dorfgemeinschaft – ist der hohe Wasserverbrauch des Brunnens auf dem angrenzenden Dorfplatz aufgefallen. Das berichtete der Zweite Bürgermeister Walter Lämmermeyer in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Um dem Problem auf den Grund zu gehen, wurde für den Brunnen ein eigener Zähler eingebaut. Das Resultat: Zum Betrieb des aus zwei großen Basaltfindlingen bestehenden Brunnens werden jährlich allein rund 100 Kubikmeter Wasser benötigt.

Jetzt sollen die Kosten des Wasserverbrauchs für die vergangenen fünf Jahre erstattet werden. Der Gemeinderat beschloss außerdem, den separaten Zähler jährlich abzulesen und diese Summe in Abzug zu bringen.

Keinen Diskussionsbedarf entfachte ein geplanter Lagerschuppen, der im Rahmen des neuen Dorfgemeinschaftshauses und der Neugestaltung der Ortsmitte im Mickhauser Ortsteil Münster entstehen soll. Der rund 60 Quadratmeter große Stadel in Holzbauweise im Süden des Grundstücks sei eine Herzensangelegenheit der örtlichen Feuerwehr, berichtete Lämmermeyer. Sie wolle dort Materialien unterbringen. Gemeinderat Roland Rieger teilte mit, dass das Projekt in dieser Form eng mit dem Landratsamt abgestimmt sei. Zudem floss ein, dass die Gemeinde für den Bau keine Kosten zu tragen habe. Dem Gremium fiel es dann nicht schwer, zum Bauvorhaben einstimmig das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.

Thema war auch ein Zuschussantrag des Schützenvereins Eintracht Grimoldsried. Er hatte einen Kostenvoranschlag in Höhe von rund 2850 Euro für das Bespannen zweier Seitenwände zur Abdeckung der Balken mit schwer entflammbarem Stoff sowie die Verlegung eines neuen Vinylbelags unter dem Gewehrablagetisch. Dies sei notwendig, um den Schießbetrieb weiterhin ordnungsgemäß aufrecht zu erhalten, verdeutlichte Lämmermeyer. Die Bespannung könne wieder abgehängt werden, um den Saal für Veranstaltungen schöner präsentieren zu können, informierte Bürgermeister Hans Biechele. Gemeinderat Dietmar Müller schlug vor, dem Verein einen Zuschuss von 2000 Euro zu gewähren. Dieser Empfehlung schlossen sich seine Kollegen einstimmig an.

Positiv verlief für einen Bauherrn schließlich noch der geplante Neubau eines Einfamilienhauses in Mickhausen. In einer vorhergehenden Sitzung verwehrte der Gemeinderat ihm nämlich das Einvernehmen zu seiner Planung und den zur Umsetzung erforderlichen Befreiungen vom Bebauungsplan. Daraufhin wurde die Stellungnahme des Landratsamts eingeholt. Dabei regte der Kreisbaumeister eine Reihe von Änderungsvorschlägen an. Die Planung wurde nun weitgehend angepasst. Demzufolge hatte der Rat mit den jetzt noch beantragten Befreiungen, unter anderem die Situierung des Kellers als Vollgeschoss, mehrheitlich – bei drei Gegenstimmen – keine Bedenken mehr.

