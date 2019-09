12:47 Uhr

Dieser Feuerwehrmann hat er schon viele Schäden verhindert

Er gilt als Feuerwehrkommandant, so vorbildlich wie aus dem Bilderbuch. Hubert Prechtl erhält nun die höchste Feuerwehrauszeichnung des Freistaats.

Die höchste Feuerwehr-Auszeichnung des Freistaats, das „Steckkreuz des Feuerwehrehrenzeichens“, erhielt der langjährige Schwabmünchner Kommandant Hubert Prechtl jetzt verliehen. Erwin Lohner, Regierungspräsident Regierung von Schwaben, verlieh im Namen des Innenministers Hubert Prechtl die Auszeichnung.

Schon als Bub war er dabei

Schon 1979 ist Prechtl als 14-Jähriger in seinem Geburtsort Furth im Wald der Feuerwehr beigetreten. 1992 zog er nach Schwabmünchen und trat in die dortige freiwillige Feuerwehr ein. Schnell engagierte er sich in der Ausbildung der Jugendfeuerwehr als Jugendwart. Im Jahr 2000 wurden Hubert Prechtl dann zum Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Schwabmünchen gewählt. Dieses Amt übte er bis 2018 aus und übergab es dann an Stefan Missenhardt. Immer noch ist Hubert Prechtl als Feuerwehrmann in Schwabmünchen aktiv.

Die Wehr stets weiterentwickelt

„Ihre Hauptaufgabe sahen Sie immer darin, die Feuerwehr Schwabmünchen zeitgemäß und taktisch zu entwickeln. Dies setzten Sie in den 18 Jahren mit viel Engagement um und entwickelten die Feuerwehr Schwabmünchen zu einer starken und rund um die Uhr leistungsfähigen Wehr. Ihr enormes Fachwissen haben Sie in zahlreichen Ausbildungen an Ihre Kameraden weitergegeben und es somit geschafft, dass die Feuerwehr Schwabmünchen über einen überdurchschnittlichen Ausbildungsstand verfügt“, sagte Regierungspräsident Erwin Lohner in seiner Laudatio, der auch hervorhob, dass sich Hubert Prechtl mit viel Engagement für eine gute Zusammenarbeit mit den kleineren Ortsfeuerwehren und den Nachbarfeuerwehren eingesetzt hatte.

Hubert Prechtl sei ein erfahrener und umsichtiger Einsatzleiter und habe aufgrund seines vorausschauenden Handelns schon viele Schäden verhindern können, so Lohner: „Besonders hervorzuheben sind Ihre Leistungen beim Hochwassereinsatz im Jahr 2006, bei dem 700 Einsatzkräfte aktiv waren.“ Der Regierungspräsident wünsche Hubert Prechtl, dass er stets gesund von seinen Einsätzen heimkehrt und noch lange Zeit der Freiwilligen Feuerwehr Schwabmünchen erhalten bleibt. (SZ)