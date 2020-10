vor 17 Min.

Dieser Kinderpfarrer zeigt, wie kreative Jugendarbeit in Corona-Zeiten klappt

Plus Kinderpfarrer Tobias Pampa von der evangelischen Gemeinschaft Königsbrunn will den Kindern trotz Abstand geistliche Impulse geben. An Kreativität mangelt es ihm nicht.

Von Adrian Bauer

Die momentanen Einschränkungen machen es allen Glaubensgemeinschaften schwer, ihr Gemeindeleben zu organisieren. Auch bei der Evangelischen Gemeinschaft in Königsbrunn bedeutet das ein ständiges Abwägen zwischen dem Nutzen der verbliebenen Freiräume und dem Schutz der Gesundheit der Mitglieder. "Wir haben ein schönes, großes Haus und das nutzen wir so gut wie möglich aus", sagt Tobias Pampa, der in der Gemeinschaft für die Arbeit mit Kindern bis zwölf Jahre zuständig ist.

Doch während die Gemeindearbeit oft in Kleingruppen abläuft, reicht selbst in dem großen Haus der Platz nicht für einen Gottesdienst für 100 bis 150 Erwachsene und einen Kindergottesdienst für 30 bis 40 Kinder. Daher haben Pampa, Gemeinschaftspastor Armin Köhler und das Team die Kindergottesdienste vorwiegend ins Internet verlegt. Einmal im Monat treten die Erwachsenen ihren Sonntagsgottesdienst ab, damit die Kinder zusammenkommen können.

Königsbrunner Kinder sind dankbar für die angebotenen Aktionen

Nach dem Lockdown wurden im Sommer auch die Angebote für die jüngsten Gemeindemitglieder wieder aufgenommen. "Es ist schon seltsam, wie anders das ist", sagt Armin Köhler. Statt gemeinsamen Spielen im Gottesdienstraum verteilen sich die Kindern nun an Stationen im ganzen Haus, sitzen vereinzelt, hören auf ihrem Platz Geschichten oder machen Rätselspiele. "Auf der anderen Seite merkt man auch, wie dankbar die Kinder sind, dass überhaupt wieder etwas angeboten werden kann", sagt Tobias Pampa. Geplant würde nicht mehr ein Vierteljahr voraus, die Gemeinde arbeitet kurzfristig mit dem, was die Vorgaben gerade erlauben.

Die kreativen Einfälle für die Kinder-Gottesdienste gehen Tobias Pampa nicht aus. Die christlichen Botschaften verpackt der 40-Jährige beispielsweise in Theaterstücke mit kleinen Figuren, in gemeinsame Erlebnisse mit Handpuppe Ronja. Die Requisiten für die Gottesdienste und Aktionen bastelt er sich zum größten Teil selbst. Eigentlich wollte er immer Handwerker werden, absolvierte in seiner Heimat bei Cottbus sogar eine Tischlerlehre. Dass er in der kirchlichen Arbeit mit Kindern landen würde, hätte er selbst nicht gedacht.

Tobias Pampa kümmert sich mit der Heilsarmee um Obdachlose

Doch als sein Ausbildungsbetrieb ihn nach der Lehre nicht übernehmen kann, schaut er sich um. Weil er in seiner Heimatgemeinde eine Jugendgruppe geleitet hat, kommt eine Erzieher-Ausbildung ins Blickfeld. Dafür muss er zunächst ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren. Das tut er aber nicht in der Jugendarbeit, sondern als Mitarbeiter der Heilsarmee: Im Hamburger Szeneviertel St. Pauli kümmert er sich um Obdachlose und arbeitet in einer Gemeinde mit. Die Arbeit sei sehr prägend gewesen, sagt Pampa.

Nicht nur bei den Online-Kindergottesdiensten greift Tobias Pampa auf die Hilfe von Puppe Ronja zurück, um Geschichten zu erzählen. Bild: Evangelische Gemeinschaft

Er besucht im hessischen Marburg eine Erzieherschule, die neben der staatlich anerkannten Ausbildung auch die theologische Qualifikation für die Gemeindearbeit bietet. Mit auf der Schule war die Tochter des damaligen Königsbrunner Gemeinschaftspfarrers Reinhard Weber, der Pampa schließlich die Stelle als Kinderpastor anbietet. "Ich hatte mich eigentlich auf die Jugendarbeit festgelegt. Doch für mein Anerkennungsjahr musste ich in einen Kindergarten und hatte dort eine ganz tolle Gruppenleiterin. Dort habe ich gemerkt, dass mir das richtig Spaß macht", sagt Pampa. So sagt er in Königsbrunn zu.

In Königsbrunn fühlt sich Tobias Pampa sehr wohl

Bereut hat er die Entscheidung nicht, obwohl er dem Umzug nach Bayern zu Beginn skeptisch gegenüber steht: "Ich hätte nicht gedacht, dass es einen Platz gibt, wo ich mich so wohl fühle, wie hier in der Gemeinde", sagt Pampa. In seiner Arbeit kann er seine Leidenschaft fürs Handwerk mit einbringen und genießt die Freiräume im Team. Beispielsweise gestaltet er jedes Jahr über das Pfingstwochenende das Kids-Camp, ein Ferienlager auf dem Gemeindezentrum mit jährlich wechselnden Mottos. Mittlerweile lebt die Familie seit 13 Jahren in Königsbrunn.

Bei den Kids Camps in den Pfingstferien suchen sich Pampa und seine Helfer verschiedene Mottos aus, wie zum Beispiel Piraten. Bild: Evangelische Gemeinschaft

Sein beruflicher Werdegang wirkt sich nicht nur durch sein handwerkliches Geschick auf die Gemeindearbeit aus. Ein wichtiger Punkt ist für Tobias Pampa auch das "Abenteuerland" bei dem die Jugendarbeiter nicht darauf warten, dass die Kinder zu ihnen ins Gemeindezentrum kommen, sondern selbst hinausgehen und am Wasserspielplatz in der Mindelheimer Straße Aktionen anbieten.

Aus der Heilsarmee-Arbeit entsteht für Königsbrunn das Abenteuerland

Das Konzept hat Pampa in seiner Zeit bei der Heilsarmee schätzen gelernt: "Wir sind regelmäßig zu den Treffpunkten der Obdachlosen gegangen und haben dort mit ihnen geredet." Diese zwanglosen Treffen will er auch in Königsbrunn anbieten. Die Aktionen beginnen mit einem Lied und einem Bibelimpuls, wer dazukommen will, kann das zwanglos tun. Für die Kinder gibt es Spiele, für die Erwachsenen einen Kaffee und eine Unterhaltung.

Dass das "Abenteuerland" in diesem Jahr wegen Corona nicht stattfinden konnte, schmerzt Pampa durchaus: "Ich habe einige Spielgeräte selbst gebaut. Mittlerweile haben wir einen großen Anhänger voll." Er hofft, dass im nächsten Frühjahr die Lage solche spontanen Treffen wieder erlaubt.

