Dieses Ehepaar steht seit über 40 Jahren im Dienste Gottes

42 Jahre waren Gertrud und Clemens Weihmayer gemeinsam als Mesner in Obermeitingen in der Pfarrkirche St. Mauritius und später zusätzlich auch in der Friedenskapelle St. Josef tätig.

Plus Die Kirche war ihr zweites Zuhause: Gertrud und Clemens Weihmayer waren vier Jahrzehnte als Mesner in Obermeitingen tätig. Was sie daran begeistert hat.

Von Sybille Heidemeyer

Sie haben ihre Kraft und Zeit in den Dienst Gottes gestellt. 42 Jahre waren Gertrud und Clemens Weihmayer gemeinsam als Mesner in Obermeitingen in der Pfarrkirche St. Mauritius tätig. Nun hat sich das Ehepaar in den Ruhestand verabschiedet.

Als „epochalen Einschnitt“ bezeichnete Pfarrer Thomas Demel den Abschied der beiden im Gottesdienst. „Keiner konnte sich vorstellen, dass jemand anderer Mesner sein könnte“, sagte er. „Ihr habt Generationen Obermeitinger Christen durch den Glauben begleitet und wart über Jahrzehnte prägend für die Obermeitinger Kirche.“ Die Besucher in der voll besetzten Kirche bedankten sich mit Applaus für das jahrelange Engagement der beiden. Bis zu zehn Stunden in der Woche waren sie als Mesner im Einsatz Acht bis zehn Stunden in der Woche verbrachten Gertrud und Clemens Weihmayer für ihren Mesnerdienst in der Pfarrkirche St. Mauritius. Seit September 2006 kümmerten sie sich auch um die Friedenskapelle St. Josef und bereiteten diese für Gottesdienste und kirchliche Feiern wie Hochzeiten, Taufen oder Beerdigungen vor. Die Aufgaben waren vielfältig und reichten vom Aufschließen der Kirchen über das Einschalten der Heizung bis hin zum Glockengeläut, Blumenschmuck und dem Anlegen der Messgewänder. „Bis vor acht Jahren habe ich die Kirche auch noch geputzt“, sagt Gertrud Weihmayer. Viel Arbeit gab es immer vor Weihnachten. „Beim Aufstellen der Weihnachtsbäume und der Altarkrippe mussten auch unsere vier Kinder mithelfen“, sagt das Mesner-Ehepaar. Sie haben sich von Anfang an gegenseitig unterstützt Aufgenommen haben sie ihren Dienst am 1. Januar 1978. „Wir sind jetzt Mesner“, überraschte Clemens Weihmayer seine Frau Gertrud, als er von einem Treffen mit dem damals auf dem Lechfeld tätigen Franziskanerpater Peregrin zurückkam. Dieser hatte ihn per Handschlag zum neuen Mesner der Obermeitinger Pfarrkirche St. Mauritius ernannt. Seine Frau Gertrud unterstützte ihn von Anfang an. „Wir haben immer alles zusammen gemacht“, erzählt Gertrud Weihmayer. 1992 stellte die Kirchenverwaltung Gertrud Weihmayer mit Vertrag als Mesnerin an, ihr Mann war damals schon seit 14 Jahren Bürgermeister von Obermeitingen. Nun wurde Gertrud Weihmayer im Rahmen der Vorabendmesse zum ersten Fastensonntag offiziell in den Ruhestand verabschiedet, inoffiziell galten der Abschied und der Dank jedoch ihr und ihrem Mann Clemens. Auch Thomas Gerlach im Namen der Kirchenverwaltung und Julia Geschwinder im Namen des Pfarrgemeinderates dankten dem Ehepaar „für 42 Jahre treue und engagierte Tätigkeit in der Kirchengemeinde“. 16 Pfarrer, Patres und Kapläne hat das Mesner-Ehepaar erlebt. „Es gibt ein Leben nach der Mesnerzeit“, sagt Clemens Weihmayer lachend. Er und seine Frau werden der Kirchengemeinde aber auch weiterhin verbunden bleiben. Warum die Suche nach neuen Mesner nicht einfach ist, lesen Sie hier.

