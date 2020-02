vor 18 Min.

Diesmal gibt es nicht nur einen Orden

Fasching Beim zweiten „Menkinger Narrenabend“ wird nicht nur das eigene Ehrensymbol verleihen. Neben den Machern des Faschings gibt es auch eine besondere Auszeichnung für das Team des Bauhofes

Von Christian Kruppe

Schwabmünchen Ehre wem Ehre gebührt. Das ist auch auf der närrischen Bühne im Schwabmünchner Fasching so. Daher gibt es für Gönner, Politiker Helfer und viele Andere an den Narrenabenden den Orden der Menkinger Narren. Beim zweiten Narrenabend kommt traditionell noch die Verleihung des „Ehrenmenkis“ hinzu. Den gibt es für Menschen und Gruppen, die sich in besonderer Weise um den Schwabmünchner Fasching verdient gemacht haben. Am Samstag gab es noch eine dritte, überraschende, Ehrung. Vom Faschings-Dachverband BSF kam Ordenskanzler Roland Schmidt in die Stadthalle, um fünf verdiente Menkinger Narren auszuzeichnen. Für Christian Müller, Hubert Schober, Uli Weißenbach, Rolf Reiter und Michael Wiltsch gab es den „Verdienstorden Stufe 1“ für ihr langjähriges Wirken im Schwabmünchner Fasching.

Die zweite, geplante, besondere Ehrung war die Verleihung des „Ehrenmenkis“. Die ging an das Team des Schwabmünchner Bauhofes. Narrenchef Uli Weißenbach begründete den Preis für die „orangen Engel“ damit, „dass ich mir sicher bin, dass noch kein Bürger, kein Verein in Schwabmünchen und seinen Ortsteilen nicht von der wertvollen unterstützung des Bauhofes profitiert hat.“ Auch die Narren proftieren von Jahr für Jahr von der Arbeit des Bauhofes. „Egal ob es der Aufbau des Bühnenbildes, die Verkaufsbuden zum Umzug oder das Saubermachen danach – ohne Bauhof geht es nicht“, so Weißenbach weiter.

Neben den Ehrungen sorgten diesmal auch die humoristischen Einlagen für beste Unterhaltung. Nachdem beim ersten Abend das Lachen auf Grund einiger Ausfälle zu kurz kamen, sorgten nun die „Ladygracher“ und das Duo Reiß/Hämmerle für den bissigen Blick auf das Geschehen in Schwabmünchen. Im Fokus der beiden Duette war natürlich die anstehende Wahl das beherrschende Thema.

Nachdem die beiden „Ladygracher“ sich erst dem Hype um den Buchsbaumzünsler angenommen hatten, ginge es politisch in die Vollen. So wollen sie ihre Requisiten im Alten Rathaus einlager, denn „da ist seit sieben Jahren nichts passiert, das wird wohl auch in den nächsten Jahren so sein.“ Und dass, obwohl „s´Lorenzle versprochen hat, das was passiert“. Gespannt waren sie auch in Sachen Wahlkampf. „Die SPD schickt da so ein junges Bürschlein ins Rennen. Der ist ja noch ganz grün hinter den Ohren. Hoffentlich sieht er dann nicht so schnell Rot“, stellen sie fest. Insgeheim scheinen sie auf Margit Stapf von den Grünen zu hoffen, denn „die ist Heilpraktikern. Die löst Probleme, weil sie für jedes das passende Globuli hat“. Das sahen im Übrigen auch die Jungs vom Duo Reiß/Hämmerle so. mit Blick auf Konstantin Wamser schöpfen die beiden Hoffnung in Sachen Altes Rathaus. „Das kann er mit dem THW gleich abreißen.“ zudem könne die SPD ja die Geburtshilfe in Schwabmünchen retten. „Da sind viele Frauen auf der Liste, die nach der Wahl Zeit haben, da sie kein Amt bekommen. Da können sie Hebamme werden.“ Auch mit Blick auf die CSU liessen die beiden die Samthandschuhe liegen. „Die setzt auf Kontinuität – oder anders gesagt auf Monotonie“, stellen sie fest und sangen frech von „Monotonie und Melancholie“ der CSU. Beim Publikum kamen beide Auftritte bestens an, zumal es nicht nur allein um die Wahl ging, sondern auch das Alte Rathaus, der Einzelhandel und die Kindergartenproblematik thematisiert wurden. Schade fanden einige nur, dass es nicht mehr gibt, die in der Lage sind, das Stadtleben mit Biss und dem nötigen Respekt auf die Schippe zu nehmen.

