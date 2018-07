vor 53 Min.

Digitale Welten beim 50. Jubiläum

Jugendromanautor Thomas Feibel liest aus seinem Buch „Ich weiß alles über dich“ für Siebtklässler der Königsbrunner Mittelschule.

Von Melanie Meindel

Kinder und Jugendliche gehören zur Kern-Zielgruppe der Königsbrunner Stadtbücherei. Daher drehte sich die erste Veranstaltung der Festwoche anlässlich des 50-jährigen Bestehens auch den Lesern der Zukunft. Deshalb wurde zum Auftakt für eine siebte Klasse der Königsbrunner Mittelschule eine Lesung mit Medienexperte und Autor Thomas Feibel organisiert. Als Betreiber des Büros für Kindermedien in Berlin behandeln seine Bücher als Hauptthema die Gefahren des Internets, wie Cybermobbing oder Stalking. Dabei handelt es sich bei seinen Werken jedoch nicht um Sachbücher, sondern vielmehr um Jugendromane, in denen ein fiktiver Hauptcharakter mit den Folgen des Internets kämpfen muss.

Auch bei den Königsbrunner Schülern kommt diese Art der Online-Aufklärung gut an. Zu Beginn der Veranstaltung informierte Thomas Feibel zunächst über seine Bücher „Like Me. Jeder Klick zählt“, „#selbstschuld – Was heißt schon privat“ und „Ich weiß alles über dich“.

Schüler stellen kluge Fragen

Vor allem die Themen Social Media, Online Advertising und Datenüberwachung sorgten bei den Schülern für rege Diskussionen und Fragen. Haben wir uns mit Alexa, Google Home und anderen virtuellen Assistenten Wanzen in unser Zuhause geholt? Spionieren unsere Smartphones schon die ganze Zeit aus? Wieso erhalte ich Werbung von Produkten, nur weil ich mit meinen Freunden über sie rede? Gerade für die in den Zweitausender Jahren geborene Generation sind digitale Technologien zur Selbstverständlichkeit geworden, wodurch sich die Schüler mit den angesprochenen Themen leicht identifizieren konnten.

Doch auch Thomas Feibels sympathische und unterhaltende Art regte die Aufmerksamkeit der Siebtklässler an und alle waren gespannt auf den Auszug aus Feibels „Ich weiß alles über dich“. Der Kernpunkt des Romans ist das Thema Stalking. Die 16-jährige Nina erhält mehrfach anonyme Nachrichten und Anrufe, obwohl sie ihre Nummer ändert. Ihre sozialen Netzwerke und auch ihr Computer werden gehackt, wodurch immer mehr private Bilder von ihr und ihren Freunden online veröffentlicht werden. Unter Verdacht steht ihr Ex-Freund Limo, der sie seit ihrer Trennung nicht mehr in Ruhe lässt.

Wer der Stalker letztlich war, müssen die Schüler selbst nachlesen

Ob sich Limo tatsächlich als Ninas Stalker herausstellt oder ob die Nachrichten doch von einer anderen Quelle kommen, ließ Thomas Feibel in der Lesung offen. Sehr zur Enttäuschung seiner Zuhörer. Zu diesem Zeitpunkt waren die Schüler so sehr von „Ich weiß alles über dich“ gefesselt, dass sie am liebsten die ganze Geschichte gehört hätten. „Wenn ich jetzt weiter mache, lese ich das ganze Buch zu Ende,“ lachte Thomas Feibel und vertröstete die Siebtklässler damit, dass sie sich den Roman in der Stadtbücherei ausleihen können. Als Inspiration zum Buch diente eine Gerichtsverhandlung in Frankreich, bei der ein junger Mann seiner Ex-Freundin 12830 SMS schrieb, nachdem sie ihn verlassen hatte.

Lesungen wie in der Stadtbücherei Königsbrunn macht Thomas Feibel regelmäßig. Er hält Vorträge und Workshops für Kinder und Erwachsene über das Leben in der digitalen Welt. Für ihn ist es wichtig, dass Kindern und Jugendlichen das Nutzen der Medien nicht verboten wird, sondern, dass ihnen die Gefahren erklärt werden. Deshalb schreibt er neben seinen Jugendromanen auch Ratgeber für Eltern, in denen er Tipps für den richtigen Umgang mit dem Internet gibt. „Die Internetnutzung ist Teil der Erziehung geworden.“

Die digitale Welt ist auch für Büchereileiterin Kathrin Jörg von großer Relevanz, weshalb sie die Teilnahme der Siebtklässler sehr freute. Der Besuch von Thomas Feibel leitete die Woche zur Feier des 50-jährigen Bestehens der Stadtbücherei ein. Am Dienstag geht das Programm um 10 Uhr mit „Ritter Rost geht in die Schule“ mit Patricia Prawitt weiter.

