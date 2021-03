vor 17 Min.

Digitaler Contest: Königsbrunner Tanzschule tanzt online

Der Online-Wettbewerb der Königsbrunner Tanzschule Kuschill motivierte Kinder und Jugendliche zu mehr Bewegung im Lockdown. Über 70 Teilnehmer schickten eigene Videos ein.

Der Online-Contest "DanceUp" der Königsbrunner Tanzgalerie Kuschill brachte trotz Corona-Einschränkungen über die vergangenen Wochen Teilnehmer zum gemeinsamen Tanzen und Bewegen. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, selbst aufgenommene Videos von Tanzeinlagen auf eine Online-Plattform hochzuladen. Anschließend stellten sie sich dem Urteil einer Profi-Jury, aber auch einem breiten Publikum. Die Tänzer waren dabei in der Gestaltung und der Wahl ihres Tanzstils frei: Hip-Hop, Breakdance, aber auch Standard und Latein-Tänze präsentierten sie so in den eingeschickten Videos.

Insgesamt wurden mehr als 70 Videos hochgeladen. Die tanzenden Teilnehmer waren zwischen drei und 50 Jahre alt. 2600 Nutzer der Online-Plattform und eine Profi-Jury, bestehend aus der Tänzerin und Choreografin Laura Del Vecchio und Maggi und Rob Lawrey, bewerteten die Einsendungen. Die Gewichtung erfolgte dabei zu gleichen Teilen von der Publikums- als auch der Profi-Jury. Jedem Kind wurde eine Urkunde und Medaille als Auszeichnung und Erinnerung verliehen.

Mehr Bewegung im Lockdown durch Tanz-Contest der Tanzgalerie Kuschill Königsbrunn

Das Ziel des Teams um Tanzgalerie-Inhaberin Tanja Kuschill, Kinder und Jugendliche im Corona-Lockdown zu gemeinsamer Bewegung und Sport zu motivieren, war damit laut eigener Aussage erreicht. Die üblicherweise mit Hobby- und Freizeitsport verbundenen Sozialkontakte und ein geregelter Alltag müssen aufgrund der Pandemie auf ein Minimum heruntergefahren werden, was bei vielen Menschen auch Auswirkungen auf die physische und psychische Gesundheit mit sich bringe, heißt es in einer Mitteilung der Tanzschule.

"Meine Partnerin Jennifer Wagner und ich sind sehr stolz, dass wir auch in diesen schwierigen Zeiten mit unserem Online-Contest Kindern und Jugendlichen ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnten", erklärt Tanja Kuschill. Weil der Online-Wettbewerb so gut ankam, plant das Team der Tanzgalerie in Zukunft eine Neuauflage des Online-Contests "DanceUp". (AZ)

