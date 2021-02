vor 44 Min.

Digitaler Rundgang führt durchs Königsbrunner Gymnasium

Plus Bei den Infoabenden zum Übertritt ans Königsbrunner Gymnasium herrscht normalerweise reges Treiben. Die Schule hat jetzt eine coronakonforme Alternative entwickelt.

Von Adrian Bauer

Damit die künftigen Fünftklässler und ihre Eltern sich trotz Corona einen Eindruck vom Schulalltag und dem normalen Leben im Königsbrunner Gymnasium verschaffen können, gibt es in diesem Jahr einen virtuellen Infoabend. Dafür hat sich die Schule mit dem Team des Jugendzentrums Matrix zusammengetan: Herausgekommen ist ein Film, in dem Schulleiter Volker Täufer und Schülersprecherin Julia Grünwald die Interessenten durchs Schulhaus führen. Zudem sind kurze Szenen eingefügt, in denen weitere Details des Schullebens erklärt sind, zum Beispiel, wie der Stundenplan aufgebaut ist.

Schulleiter Volker Täufer freut sich auf das Resultat: "Ich glaube, dass das Resultat ganz witzig geworden ist. Und die Mitarbeiter der Matrix haben das sehr professionell gemacht." In der kommenden Woche wird letzte Hand an den Film gelegt, der dann am 23. Februar um 18.30 Uhr bei einem Online-Infoabend vorgestellt wird. Im Anschluss daran werden in einem Live-Chat die Fragen der Eltern beantwortet. Im März werden für die künftigen Schüler auch noch Führungen geplant, sofern es das Infektionsgeschehen zulässt. Ältere Schüler stellen dann jeweils kleinen Gruppen das Schulhaus vor.

Digitaler Schulalltag hat sich in Königsbrunn gut eingespielt

Für die derzeitigen Gymnasiasten habe sich der digitale Schulalltag gut eingespielt, findet Schulleiter Täufer. Die Systeme für den Online-Unterricht funktionieren mittlerweile stabil. Flächendeckend gebe es mittlerweile zumindest einmal in der Woche Videokonferenzen, bei denen Lehrer und Schüler direkt in Kontakt treten und der Unterricht interaktiv stattfinden kann. "Es wird tatsächlich Unterricht gemacht und der Lernstoff vermittelt. Es geht nicht so schnell wie im Präsenzunterricht, aber es geht", sagt Täufer.

Unterschiede, wie stark die Online-Konferenzen genutzt werden, gebe es dennoch im Lehrerkollegium, sagt der Schulleiter: "Der eine hat seine Stärken in den Online-Konferenzen, der andere eher in den zur Verfügung gestellten Materialien." Konzept der Schule sei, die Stärken der Lehrkräfte zu betonen. Es allen recht zu machen, dürfte ohnehin schwierig werden. Die Rückmeldungen der Eltern unterschieden sich sehr, sagt Täufer: "Die einen wünschen sich noch deutlich mehr Online-Konferenzen. Die anderen sagen, die Kinder säßen schon jetzt zu viel vor dem Bildschirm." Der Mittelweg mit einer Konferenz und der eigenständigen Bearbeitung von Lernmaterialien habe sich bewährt.

Schulleiter freut sich, dass Schüler der Abschlussklassen wieder da sind

Froh ist Volker Täufer, dass die Schüler der Abschlussklasse nun wieder in die Schule kommen dürfen und auch gekommen sind. In anderen Städten verweigerten Jugendliche den Präsenzunterricht aus Sorge vor den mutierten Virus-Stämmen. Diese Reaktion empfindet der Königsbrunner Schulleiter als wenig konstruktiv: "Für die Schüler, gerade in den Abschlussklassen, ist der Präsenzunterricht schon gut. Ich weiß nicht, ob sich die Streikenden mit der Aktion nicht eher selbst schaden." Für die Lehrer bedeute diese Lösung natürlich einen zusätzlichen Kraftakt, zunächst in der Schule und dann im Online-Unterricht gefordert zu sein. Aber inhaltlich sei man sehr gut gestartet. Nun heißt es warten, ob die Politik in der kommenden Woche auch eine Rückkehr weiterer Schüler in die Klassenzimmer auf den Weg bringt.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen