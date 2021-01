12:00 Uhr

Digitaler und lebendiger: So sieht der Naturpark 2.0 im Kreis Augsburg aus

Plus Eva Liebig ist die neue Geschäftsführerin des Vereins Naturpark Augsburg - Westliche Wälder. Was sie sich vorgenommen hat.

Von Maximilian Czysz

Der Verein Naturpark Augsburg - Westliche Wälder soll die historisch geprägte und gewachsene Kulturlandschaft zwischen Wertach, Mindel und Donau erhalten, pflegen, entwickeln und wiederherstellen. Wie das geht, berichtet die neue Geschäftsführerin Eva Liebig im Interview.

Rund zwei Drittel der Menschen in Deutschland finden aktuell, dass der Umwelt- und Klimaschutz eine wichtige Herausforderung ist. Das müsste doch dem Naturparkverein in die Karten spielen, oder?

Eva Liebig: Zweck der Naturparkgebiete ist, dass Natur und Landschaft mit und für die Bewohner oder Besucher bewahrt und entwickelt werden. Natürlich spielen Natur- und Klimaschutz eine sehr große Rolle. Das schlägt sich bei uns in den Themen Naturschutz und Landschaftspflege, naturbetonte Erholung, naturparkbezogene Bildungsarbeit und Regionalentwicklung nieder.

Gibt es dazu Beispiele?

Liebig: Durch das Volksbegehren zum (Wild-)Bienenschutz hat etwa das Interesse am Erhalt der Insektenvielfalt in der Bevölkerung deutlich zugenommen. Unsere Sonderausstellung "Vielfalt der Bienen" tat das Ihre. Die Bevölkerung will in großen Teilen selbst aktiv werden und sucht Unterstützung und Beratung. Wir helfen da gerne weiter. Im praktischen Naturschutz arbeiten wir - zusammen mit unserer Gebietsbetreuerin Annika Sezi - mit Nachdruck am Erhalt und der Optimierung von Lebensräumen für seltene Tier- und Pflanzenarten, zum Beispiel im Schmuttertal zwischen Fischach und Neusäß.

An der A8 wird mit einer großen Tafel für den Naturpark geworben. Bild: Bernhard Weizenegger

Neues Wanderwege-Konzept für das Augsburger Land

Wegen Corona zieht es viele Menschen nach draußen.

Liebig: Das stimmt. Das Interesse an der Naherholung nimmt zu. Wir gehen davon aus, dass Ausgleich und Entspannung vor Ort in der abwechslungsreichen und sehr weitläufigen Naturparklandschaft eine immer größere Rolle spielen. Wir bereiten uns mit unserem neuen Wanderwege-Konzept im Landkreis Augsburg bereits darauf vor.

Viele Vereine leiden darunter, dass Ihnen ein angestaubtes Image nachgesagt wird. Wie legt der Naturparkverein das ab?

Liebig: Wir sehen das Naturparkgebiet als Modellregion für nachhaltige Entwicklung. Dieser Grundsatz zieht sich in unseren neu erarbeiteten Leitlinien durch alle Handlungsfelder des Vereins.

Das heißt konkret?

Liebig: Konkret bedeutet dies, dass wir durch intensive Vernetzung mit Partnern und entsprechender Öffentlichkeitsarbeit unsere Themen und zukunftsweisenden Projekte kommunizieren, um Zusammenarbeit werben und die Bekanntheit des Naturpark-Gebietes nach außen tragen. Wichtig dabei ist, auf Bestehendes aufzubauen und dieses durch neue Methoden, Medien oder Aktionen zukunftsfähig zu machen.

Wie lassen sich die vielen Aufgaben, die sich der Naturparkverein auf die Fahnen geschrieben hat, moderner darstellen?

Liebig: Meine Kollegin Karin Hauber erarbeitet derzeit eine neue Homepage und baut den Bereich Social Media weiter aus. Interaktive Karten, Darstellung unserer Aktionen, Newsletter-Angebot und vieles mehr wird besucherfreundlich dargestellt. Wichtig ist uns dabei, dass der Naturpark auch im digitalen Zeitalter erlebbar ist. Seit dem vergangenen Jahr gibt es auch einen Audioguide für das Naturpark-Haus in Oberschönenfeld über die App "Hearonymus" zum Download. Außerdem wird der Bereich der Dauerausstellung erneuert und angepasst. Wir wählen auch in jedem Jahr Themenwege im Naturparkgebiet aus, die erneuert und dem jeweiligen Thema entsprechend überarbeitet werden.

Audioguide für den Stauden-Meditationsweg

Was ist für dieses Jahr vorgesehen?

Liebig: Wir haben uns einen Audioguide zur Begleitung auf dem Stauden-Meditationsweg vorgenommen. Weitere werden folgen, zum Beispiel der Archäologische Radweg, der Kräuterwanderweg oder die Tour zur letzten Schlacht im Dreißigjährigen Krieg. Auch hier arbeiten wir sehr eng mit unseren Partnern wie dem Landkreis Augsburg, der Regio Augsburg Tourismus oder dem Tourismusverband Bayerisch-Schwaben zusammen.

Alle Interessierten können sich vom neuen Audioguide, der über das eigene Smartphone nutzbar ist, führen lassen. Bild: Naturparkverein

Kreis Augsburg: Sonderausstellung über Kneipp und den Naturpark

Was sind die zwei größten Projekte, die Sie in ihren ersten zwölf Monaten als Geschäftsführerin umsetzen wollen?

Liebig: In diesem Jahr starten nach und nach drei Naturpark-Ranger. Sie unterstützen den Verein in der naturparkbezogenen Bildungsarbeit direkt vor Ort, bieten Veranstaltungen und Führungen an, nehmen das Junior-Ranger-Programm auf und stehen für Naturschutz- und Landschaftspflegethemen beratend zur Verfügung. Unser erster Ranger wird im März mit seiner Arbeit starten. Ab Mai wird – sofern coronabedingt möglich – die neue Sonderausstellung zum Thema "Sebastian Kneipp und der Naturpark Augsburg – Westliche Wälder" im Naturparkhaus in Oberschönenfeld gezeigt.

Die Themenpalette des Naturparks reicht von Naturschutz über Erholung und Bildung bis Wirtschaftsentwicklung. Was liegt Ihnen besonders am Herzen?

Liebig: Diese Frage ist nur schwer zu beantworten. Aufgrund meines Studiums der Landespflege und meiner Ausbildung als Umweltpädagogin liegen mir natürlich der Natur- und Artenschutz und die Umweltbildung sehr nahe. Trotzdem genieße ich es, an der Weiterentwicklung der Erholungsregion Naturpark Augsburg – Westliche Wälder mit kreativen Ideen beteiligt zu sein. Weil ich von regionalen Bioprodukten überzeugt bin, schlägt mein Herz auch für die Regionalentwicklung und Vernetzung von regionalen Anbietern mit den Verbrauchern zwischen Stadt und Land.

Seit 25 Jahren widmet sich das Naturpark-Haus in Oberschönenfeld der Landschaft, dem Leben und den Tieren und Pflanzen unserer Region. Bild: Marcus Merk

Deswegen ist die Region Augsburg eine Wohlfühlregion

Wo sehen Sie für die Zukunft am meisten Potenzial für die Region zwischen Mindel, Wertach und Donau?

Liebig: Die Region hat für mich den Charakter einer Entschleunigungs- und Wohlfühlregion. Umfangreiche Rad- und Wanderwegenetze, zusätzliche meditative Erlebnisangebote, sind eine hervorragende Grundlage zur Weiterentwicklung in diese Richtung.

Braucht es da auch eine regionale Identität, die bislang nicht stark ausgeprägt war?

Liebig: Unbedingt. Der Naturpark steht bisher nicht so stark im Fokus seiner Bewohner. Zur Identitätssteigerung haben wir vor einigen Jahren etwa das Projekt "Naturpark-Kindergarten" gestartet. Künftig sollen, ergänzend durch die Arbeit der Ranger, die verstärkte Vernetzung mit den Kommunen und die Regionalentwicklung weiter am "Zugehörigkeitsgefühl" jedes Einzelnen zur Region ausgebaut werden.

Der Naturparkverein Augsburg - Westliche Wälder in Kürze

Größe: Der Naturpark Augsburg – Westliche Wälder umfasst ein etwa 1200 Quadratkilometer großes Gebiet westlich von Augsburg . Mit weniger als 100 Einwohnern je Quadratkilometer ist der Naturpark dünn besiedelt. 45 Prozent seiner Fläche sind mit Wald bedeckt.

Der – Westliche Wälder umfasst ein etwa 1200 Quadratkilometer großes Gebiet westlich von . Mit weniger als 100 Einwohnern je Quadratkilometer ist der dünn besiedelt. 45 Prozent seiner Fläche sind mit Wald bedeckt. Mitglieder: Der Naturparkverein hat 46 stimmberechtigte Mitglieder. Dazu gehören auch die Stadt Augsburg , die Landkreise Augsburg und Unterallgäu , der Bezirk Schwaben , die Bayerische Forstverwaltung, einige Verbände und Vereine sowie 38 Kommunen. Zusätzlich sind zahlreiche Privatpersonen Mitglied beim Verein.

Der hat 46 stimmberechtigte Mitglieder. Dazu gehören auch die Stadt , die Landkreise und , der Bezirk , die Bayerische Forstverwaltung, einige Verbände und Vereine sowie 38 Kommunen. Zusätzlich sind zahlreiche Privatpersonen Mitglied beim Verein. Leitung Neue Geschäftsführerin ist Eva Liebig . Sie stammt ursprünglich aus dem Landkreis Neu-Ulm . Nach einer Ausbildung zur Industriekauffrau, der Fachhochschulreife und dem Studium der Landespflege war sie bei der Maschinenring-Dienstleistungs-GmbH und auch als Geschäftsführerin des Landschaftspflegeverbandes Günzburg beschäftigt. Nach einer Elternzeit hat sie einige Jahre freiberuflich als Umweltpädagogin und ehrenamtlich an der Entwicklung des Torf-Erlebnispfades Jettingen gearbeitet, bevor sie 2015 zum Naturpark kam und stellvertretende Geschäftsführerin wurde.

Neue Geschäftsführerin ist . Sie stammt ursprünglich aus dem . Nach einer Ausbildung zur Industriekauffrau, der Fachhochschulreife und dem Studium der Landespflege war sie bei der Maschinenring-Dienstleistungs-GmbH und auch als Geschäftsführerin des Landschaftspflegeverbandes beschäftigt. Nach einer Elternzeit hat sie einige Jahre freiberuflich als Umweltpädagogin und ehrenamtlich an der Entwicklung des Torf-Erlebnispfades gearbeitet, bevor sie 2015 zum kam und stellvertretende Geschäftsführerin wurde. Informationen Mehr zum Naturpark gibt es im Internet unter www.naturpark-augsburg.de.

