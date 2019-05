vor 40 Min.

Diskussionen um Satzung und Verband

Bezirkstagung der Sudetendeutschen in Königsbrunn

Bei der Bezirkstagung der Sudetendeutschen Landsmannschaft Schwabens, die in Königsbrunn über die Bühne ging, erinnerte Bezirksobmann Felix Vogt-Gruber die Delegierten aus allen Teilen der Region Schwabens in besinnlichen Worten an die Wunden und die Trauer der Vertreibung. Diskutiert wurde über die Satzung. Bezirksvorsitzender Felix Vogt-Gruber und sein Schriftführer Peter Fiedler erläuterten Fragen der Satzung und des Verbandes, mit dem sie nicht immer gleicher Meinung sind. Landsmann Heller aus Markt Rettenbach verteidigte die Verbandsspitze und bat um mehr Geschlossenheit. Bezirksvorsitzender Felix Vogt-Gruber fand dann auch versöhnliche Worte und machte deutlich, dass er als christlicher Mensch immer auf Versöhnung aus ist. Er zitierte Papst Benedikt mit den Worten: „Liebe braucht Wahrheit und kann nicht ohne sie sein“. Er fand aber auch mahnende Worte an die Zukunft der Landsmannschaft. Im Laufe der Tagung wurde der Kreisvorsitzende Augsburg Land und Ortsobmann der Gruppe Königsbrunn/Wehringen, Kurt Aue, einstimmig zum stellvertretenden Bezirksobmann für Schwaben gewählt. Grußworte sprachen Staatssekretärin Carolina Trautner (CSU), der SPD-Landtagsabgeordnete Harald Güller und für die Bezirkstagsfraktion von Bündnis90/Die Grünen Annemarie Probst aus Meitingen.

Während Trautner und Güller die Europawahlen in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen stellten, ging Bezirksrätin Annemarie Probst mehr auf die Belange und die Zusammenhänge ein, welche die Sudetendeutschen mit dem Bezirk Schwaben betreffen. (AZ)

