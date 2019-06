vor 22 Min.

Django Asül: Streifschüsse, die ins Schwarze treffen

Ein Mann, ein Weißbier und ein wahrer Kugelhagel an Pointen - Django Asül bei seinem Auftritt in der Singoldhalle in Bobingen.

Django Asül feuert in seinem Programm „Letzte Patrone“ einen wahren Kugelhagel an Pointen ab. Welche Bedeutung sein Weizenglas in der Bobinger Singoldhalle hat.

Von Ingeborg Anderson

Eigentlich braucht Django Asül überhaupt keine Requisiten, um sein Publikum zum Toben zu bringen. Den Partytisch, der auf der Bühne steht, benötigt er lediglich, um sein Weißbier abzustellen. Und mit seinem Bekenntnis – „Bobingen ist ein wahrer Sehnsuchtsort für uns Niederbayern“ – hat der Kabarettist das Publikum in der Singoldhalle sofort erobert. Er setzte sogar noch eins drauf, als er Bobingens Geschichte der vergangenen 1000 Jahre kommentierte.

„Letzte Patrone“ heißt das Programm mit dem der niederbayerische Ex-Türke im Rahmen der Reihe Wein und Kabarett in die Singoldstadt gekommen war. Es war eine Zeitungsmeldung, die ihn alarmiert und dazu inspiriert hat. Dort stand, dass unter statistischen Gesichtspunkten das Deutsche Volk pro Jahr einige Tage älter wird. „Aber ich werde im gleichen Zeitraum ein Jahr älter, das ist erheblich schneller als der Rest. Ich unterliege damit der maximalen Alterung innerhalb eines Kalenderjahres, gehöre also zur demografischen Elite.“ Das hat selbstredend Konsequenzen für das eigene Leben. Fortan will Django Asül seine Restlaufzeit sinnvoll einsetzen: „Etwas karitatives tun. Etwa in dem ich der Gesellschaft und damit Ihnen etwas zurückgebe. Aber das heißt jetzt nicht, dass Sie Ihr Eintrittsgeld erstattet bekommen.“

Django Asül als Bürgerwehrler mit Pfeffermühle statt Pfefferspray

Auch in seinem Heimatort Hengersberg möchte er sich einbringen. Vielleicht als Bürgerwehrler, der mit einer Pfeffermühle statt Pfefferspray und von der Nachbarskatze begleitet durch den nächtlichen Ort patrouilliert. Warum? „Weil bei uns gab’s bis dahin keine besonderen Vorkommnisse.“ In seinem Mikrokosmos Hengersberg – „In Hengersberg ist selbst die Peripherie recht zentral.“ – wird aber durchaus zu Ereignissen, die die große weite Welt bewegen, Stellung bezogen: am Stammtisch. Am Vormittag im Café „Einigkeit“ und ab Mittag im Café „Abseits“. Im Vormittagscafé, wo Freund Hans Kängurus universelles als Welterklärungsmodell nutzt, wird Cappuccino getrunken. „Nur einer trinkt Weißbier“, sagt Django Asül und nimmt einen Schluck aus seinem Glas.

Dieses Glas Weißbier ist offensichtlich nicht nur da um gelegentlich die Kehle des Kabarettisten zu letzen – es ist quasi die Sanduhr, das Maß, nach dem er seine scharfen Pointen abfeuert: Ein regelrechter Kugelhagel an Streifschüssen, die mitten ins Schwarze treffen. Das kann man getrost auch wörtlich nehmen, denn die CSU ist eines der Themen, die er gerne ins Visier nimmt.

Gitarrenreicher ist der Traumberuf des Kabarettisten Django Asül

Angesichts der für ihn schneller verrinnenden Zeit fragt er sich außerdem, ob es für ihn – nach Banklehre und Kabarett – nicht einen Traumjob gibt, den er noch machen möchte. Und es gibt einen: „Gitarrenreicher. Also der, der dem Rockstar auf der Bühne seine Gitarre reicht. Und da gibt es für mich nur einen – Mark Knopfler, der im Jahr meiner Geburt intuitiv für mich den Song mit meinem Lebensmotto „Money for nothing“ schrieb.“

Das alles in niederbayerisch gefärbtem Deutsch. Und wenn er in die Figur des besten Freundes seines Vaters schlüpft und Türkendeutsch spricht, ist das Publikum entzückt. „Mich faszinieren die gesellschaftlichen Analysen dieses Mannes. Da muss ich nur alles aufschreiben und schon habe ich ein neues Programm“, erklärt der Kabarettist.

Anfänge von Europa reichen bis zur Entführung der Prinzessin durch Zeus

Auch Europa ist ein Thema für den Kabarettisten. Er erläutert die Anfänge der Europa-Idee als Zeus in Stiergestalt die gleichnamige phönizische Prinzessin nach Kreta entführte: „Als Stier, weil er so die Agrarsubventionen noch mitnehmen konnte und nach Kreta wegen der Steuervergünstigungen. Abräumen als europäische Idee.“ Und weil Prinzessin Europa aus Phönizien, dem heutigen Syrien, kam, seien die Flüchtlinge eigentlich auf Verwandtenbesuch. Gott Hades handelt heute von der Unterwelt aus mit Emissionszertifikaten und bietet Softwarelösungen für Diesel.

So feuerte Django seine scharfen verbalen Geschosse auf all die Absurditäten, die unser Leben heute bestimmen. Und am Ende seines Programms machten die Beifallsrufe und der heftige Applaus schnell klar, dass es ohne Zugabe nicht abgeht.

Hierfür hatte er noch eine letzte Patrone, äh Pointe, in petto: „Ich bleibe lieber gleich auf der Bühne, als dass ich so sinnlos hin und her renne wie Mesut Özil.“

