Doc Tressel plaudert über Anti-Aging

Plus Doc Tressel wirft in Bobingen einen spöttisch-zynischen Blick auf die Medizin. Von der Gesundheitsreform bis zur Operation bleibt nichts verschont.

Eine medizinische Beratung in Wort und Musik lieferte Doc Tressel den Besuchern seines Programms in der Bobinger Singoldhalle. Lieder im Stil von Udo Jürgens, Chansons in der Art des Wiener Kabarettisten Georg Kreisler – Doc Tressel begeisterte mit seinem schwarzen Humor und seinen hintergründigen Wortspitzen.

Dr. Wolfgang Tressel, der ursprünglich Violine und Klavier am Augsburger Leopold-Mozart-Konservatorium studierte und später als „Brotberuf“ ein Medizinstudium anhängte, spricht aus eigener langjähriger Medizinererfahrung. In seinen Liedern nimmt er vorwiegend die Medizinerzunft auf die Schippe und alles, was damit zusammenhängt: von der Gesundheitsreform bis zur Operation, vom Zahnarztbesuch bis zur Bürokratie rund um den Arztberuf. Dabei ist Doc Tressel nicht nur vordergründig lustig, sondern regt durchaus zum Nachdenken an. Durch seine langjährige Arbeit in der operativen Orthopädie und in der Geriatrie weiß der Doc, dem die Frauen vertrauen, genau um die Stärken und Schwächen seiner Zunft und plaudert damit – überspitzt und bissig – quasi aus dem Nähkästchen.

Über 400 Besucher in der Singoldhalle

Weit über 400 Besucher waren in die Singoldhalle gekommen, um dem Mediziner-Kabarett zu lauschen, das zu Beginn die modernen Errungenschaften der Medizin auf dem medizynischen Tablett servierte. Ein komplettes musikalisches Anti-Aging-Programm besang Doc Tressel, nur um am Ende festzustellen, dass doch eine normale Grippe ausreicht, um den oder die ach so jung Gebliebenen am Ende dahin zu raffen.

Von der plastischen Chirurgie bis zur Kur hinterher – selbstverständlich mit Kurschatten –, von den Schmerzen im Knie und dem Tango nach dem Fango, Doc Tressels spitze Ironie kam auch in die hintersten medizinischen Bereiche. Im wahr-sten Sinne des Wortes, denn ein ganzes Lied hatte der Mediziner sogar der Gastroenterologie und der Begegnung mit Polypen und Darmzotten gewidmet.

Auch die Raucher konnten sich seinem Spott nicht entziehen: „In der Klinik stellen wir immer wieder fest, dass Rauchen gar nicht so ungesund ist – die Raucher kommen nach einer Operation am schnellsten wieder auf die Beine und ins Raucherzimmer“, spottete der Doc, der selbst über 20 Jahre im Operationssaal stand.

Zahnärzte, die für ihr Leben gerne bohren

Dabei komme die heutige medizinische Praxis kaum mehr gegen die vielen guten Ratschläge aus dem Internet an, bemerkte Tressel, der sich im Wortteil vehement für die Organspende aussprach. Seine Medizinerkollegen, von denen sich viele auch im Saal befanden, mussten sich so manchen kritischen Blick auf ihre tägliche Arbeit gefallen lassen. Vor allem die Zahnärzte, die „bohren, to be alive“, gerieten musikalisch ins Schwitzen und schickten so manches Stoßgebet in Richtung Himmel, um Abwehrkraft für den Patienten, damit er es am Ende doch noch schafft.

Am besten seien da immer noch die alten Hausmittel wie von Schwester Susann, die es verstehe, einen Vulkan ausbrechen zu lassen und ihre Patienten am liebsten nur pflegt, wenn man brav und artig ist. Wohl dem, der da am Ende an einen eher wissenschaftlichen Chirurgentypen kommt und nicht an einen zerstreuten oder gar schwäbisch-schottischen Typen.

Noch lange hätte man Doc Wolfgang Tressel mit seiner kraftvollen Stimme und den virtuosen Klavieranschlägen lauschen mögen, doch jedes Kabarettprogramm nimmt einmal ein Ende. So begeistert jedenfalls waren die Besucher in Bobingen, dass sie mit lang anhaltendem Applaus mehrere Zugaben forderten.