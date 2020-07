vor 32 Min.

Doppelter Abschied von den Gläubigen in Königsbrunn

Plus Abschied in der Pfarreiengemeinschaft Königsbrunn: Markus Lidel wird Pfarrer in Asbach-Bäumenheim, auch Martin Blay geht.

Von Andrea Collisi

Für die Pfarreiengemeinschaft Königsbrunn müsste es inzwischen fast Routine sein. Mindestens alle zwei Jahre geht ein Kaplan, dazwischen oft ein pastoraler Mitarbeiter. In diesem Jahr sind es zwei Hauptamtliche: Kaplan Markus Lidel wird Pfarrer in Asbach-Bäumenheim und Pastoralreferent Martin Blay geht an die Uni.

Zum Abschied reimte Pfarreiengemeinschaftsratsvorsitzende Sabine Walser beim Abschied nach dem sonntäglichen Gemeindegottesdienst: „Liebe Gemeinde, hört mal her, der Abschied fällt uns ganz schön schwer“. Anschließend trugen fünf Vertreter auch in Reimform einen Gruß vor. Als Anrede wurde „Herr Markus“ gewählt – für den in der Öffentlichkeit selbstbewusst im Priestergewand immer mit Kollar und oft auch Soutane gekleideten Kaplan. Besonders hervorgehoben wurde die vortreffliche Sangeskunst und die bewusste liturgische Zelebration des ehemaligen Domsingknaben.

Der "Herr Doktor Martin"

„Herr Doktor Martin“ war die Anrede für den Pastoralreferenten, da der promovierte Theologe auch Anglistik und Amerikanistik sowie Erziehungswissenschaften studiert und bereits Bücher herausgegeben hat. Für die Jugend habe er sich im Ferienlager und bei anderen Aktivitäten zerrissen. Außerdem lagen ihm die Senioren sehr am Herzen. Zuvor hatte Pfarrer Bernd Leumann jeweils drei herausragende Eigenschaften seiner scheidenden Mitarbeiter aus dem Hauptamtlichen-Team formuliert. Dabei verriet er beim Kaplan auch dessen unglaublich humoristische Begabung.

Pater Osborne und er hätten sich bei den gemeinsamen Mahlzeiten oft ausgeschüttet vor Lachen, wenn Lidel die ein oder andere bekannte Persönlichkeit imitiert habe. „Wenn er nicht Priester geworden wäre, so hätte er ohne Weiteres sein Geld auch als Komiker verdienen können“, meinte Leumann. Bei Martin Blay betonte er unter anderem dessen konstante Freundlichkeit in allen Lagen und Situationen und die unglaubliche Loyalität, die nichts von Unterwürfigkeit gehabt habe, sondern in Selbstverständlichkeit von ihm vollzogen, eine heute höchst seltene Eigenschaft, die „aber einfach unbandig gutgetan habe“.

Handbemalte Osterkerze überreicht

Die an diesem Tag erstmals nach Monaten in so großer Anzahl anwesenden Ministranten sangen ein Lied, bei dem alle ein rotes Herz und am Ende ein Schild „Vergelt’s Gott“ hochhielten. Als Abschiedsgeschenk erhielten sie handbemalte Osterkerzen mit, einmal für Martin Blay, Motiven aus dem Jugendlager sowie bei Markus Lidel den Umrissen aller drei katholischen Königsbrunner Kirchen.

Beide freuen sich auf ihre neuen Aufgaben. Kaplan Markus Lidel wird in den ersten beiden Wochen im August noch in Königsbrunn als Priester tätig sein. Ab September übernimmt er dann die Leitung der Pfarreien in Asbach-Bäumenheim und Oberndorf am Lech.

Martin Blay geht an die Uni Augsburg zurück und wird im Mentorat für Studenten im Lehramt Religion tätig. Als nachfolgende hauptamtliche Mitarbeiter für die zu Verabschiedenden werden ab September als weiterer Priester, Pfarrer Markus Wolf, sowie Gemeindereferentin Simone Kast das Team verstärken.

