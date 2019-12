15:49 Uhr

Dorfstraße: Landebahn oder Rennstrecke?

Mit Blick nach Süden auf Mittelstetten ist das neue Baugebiet unten links, die Staatsstraße 2035 linkes Bilddrittel und die in der Versammlung angesprochene Dorfstraße deutlich zu erkennen

Die Mittelstetter schreiben den Lokalpolitikern neue Aufträge ins Arbeitsheft. Welche Möglichkeit ein Senior auf der Dorfstraße empfiehlt, um Lärm zu vermindern.

Von Uwe Bolten

„Es ist wichtig zu hören, was den Bürgern unter den Nägeln brennt“, hörte man aus den Reihen der zahlreich erschienenen Stadträte bei der Bürgerversammlung im Mittelstetter Schützenheim, das den vielen Besucher kaum ausreichend Platz bot. Traditionell folgte auf die Hauptveranstaltung in der Stadthalle die Versammlung in einem der Ortsteile, bei dem insbesondere die lokalen Themen im Vordergrund standen.

Vereine wollen größeren Veranstaltungsraum

Die herrschende Enge veranlasste Bürgermeister Lorenz Müller zum Wunsch der Mittelstetter Vereine nach einem größeren Veranstaltungsraum, Stellung zu beziehen. „Ich stelle mir eine Lösung wie beim Dorfgemeinschaftshaus in Schwabegg vor. Die potenziellen Nutzer sollen sich zusammensetzen und den Bedarf definieren, dann können wir nach Fördermitteln Ausschau halten“, sagte Müller zur nachvollziehbaren Forderung.

Neben den übergreifenden Bereichen, die der Bürgermeister in der Stadthalle wenige Wochen zuvor angesprochen hatte (wir berichteten), lenkte er ein Augenmerk auf das neue Wohngebiet nördlich der Eschenbachstraße. „Die Bauplätze sind vergeben, die Baumaßnahmen können nächstes Jahr beginnen“, sagte er. Dem Wunsch eines zentralen Spielplatzes sei mit der Erweiterung des Spielangebotes neben dem Sportplatz Rechnung getragen worden. Ebenso sei die neue Straßenbeleuchtung auf der Dorfstraße fertiggestellt. „Die ist so hell, dass man sich nicht wundern muss, wenn der A400M auf der Dorfstraße landet“, kommentierte ein Zuhörer unter dem Gelächter der Anwesenden.

Massive Zunahme des Durchgangsverkehrs

Die massive Zunahme des Durchgangsverkehrs auf der Dorfstraße wurde gleich von mehreren Bürgern thematisiert. Ursache sei deren Meinung nach die fehlenden Linksabbiegespuren auf der östlich des Ortes verlaufenden Staatsstraße 2035. „Nur im Süden ist eine sichere Zufahrt. Alle anderen Möglichkeiten, insbesondere in Norden, verfügen über keine Spuren“, beklagten gleich mehrere Bürger. „Es ist dann davon auszugehen, dass es Mittelstetter selbst sind, die durch den Ort fahren“, stellte Müller daraufhin fest.

Der Vorschlag eines Bürgers, die Dorfstraße mit Tempo 30 zu begrenzen, nahm Müller das Thema zur Prüfung mit in den Schwabmünchner Stadtrat. „Die fahren hier recht schnell durch den Ort. Der Lärm ist schon beträchtlich. Wenn es mich stört, nehme ich mein Hörgerät raus“, sagte ein rüstiger Senior unter Gelächter der Zuhörer. Die Einrichtung von Abbiegespuren sei mit dem staatlichen Straßenbauamt schon einmal besprochen worden. Der Plan wurde wegen zu geringer Nutzungszahlen verworfen, berichtete Lorenz Müller aus der Vergangenheit. Er sehe auch jetzt, trotz des Neubaugebiets, keine große Aussicht auf Erfolg. Bei kleineren Anregungen sagte der Bürgermeister jeweils Prüfungen durch die Verwaltung zu und entließ die Besucher aus der Hitze des Raumes in den kalten Winterabend.

