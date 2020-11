Dosen in die Gelben Säcke: Das geht doch nicht

Plus Gelber Sack oder Gelbe Tonne für das Augsburger Land: Darüber lässt sich trefflich streiten. Beide Lösungen haben ihr Für und Wider.

Für die einen sind die am Straßenrand hängenden oder gar herumfliegenden Säcke keine Augenweide. Die anderen haben ein Platzproblem mit einer weiteren Tonne, die ja an sich eine saubere Lösung darstellt. Der Landkreis schlägt jetzt einen eigenen Weg ein: Er setzt weiterhin auf den Plastiksack mit 90 Litern, der alle zwei Wochen abgeholt wird. Er soll fester werden, damit er ab 2022 auch noch Konservendosen fassen kann. Ob das auch in der Praxis funktioniert?

Gelber Sack im Landkreis Augsburg: Vorsicht vor Metallkanten

Die Frage ist berechtigt, denn Metallkanten sind scharf und schneiden dünne Folien schnell auf. Erschwerend dürfte der Umstand sein, dass die Säcke durch das Metall auch noch mehr Gewicht haben. Die Praxis wird zeigen, ob das Modell Zukunft hat. Ganz konsequent ist es jedenfalls nicht: Zwar dürfen Dosen in die Säcke. Harte Kunststoffe aber nicht. Der Königsweg wäre das Augsburger Modell gewesen: eine gelbe Wertstofftonne.

