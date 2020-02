vor 23 Min.

Drei Absolventen unter den bayerischen Top Zehn

Die Bereitschaftspolizei verabschiedet einen Ausbildungsjahrgang, der eine holprige Prüfungszeit erlebt hat

99 Polizeischüler des 52. Ausbildungsseminars haben nach zweieinhalb Jahren bei der V. Bereitschaftspolizeiabteilung (BPA) Königsbrunn ihre Ausbildung beendet und erhielten bei einer Abschlussfeier ihre Beförderungsurkunden zur Polizeimeisterin oder zum Polizeimeister. Bei diesem Festakt, der im Kongress am Park in Augsburg gefeiert wurde, waren neben den erfolgreichen Absolventen und dem Lehrpersonal auch zahlreiche Familienmitglieder und Freunde dabei.

„Ich bin stolz auf Sie und auf Ihre gezeigten Leistungen, sowohl während der 30-monatigen Ausbildung als auch in der Abschlussprüfung, die ja bekanntermaßen einen etwas holprigen Start hatte“, sagte der Seminarleiter Horst Berger. Zwei schriftliche Prüfungen mussten wiederholt werden, um eine Chancengleichheit für alle Prüflinge garantieren zu können. Ein Ausbilder hatte angeblich Auszubildenden unzulässige Tipps für die Prüfungsvorbereitung gegeben. „Verlieren Sie niemals die Freude an ihrem Beruf, entwickeln Sie sich stetig weiter und kommen Sie immer gesund aus dem Einsatz nach Hause“, verabschiedete sich Horst Berger von seinen ehemaligen Auszubildenden.

„Wir sind stolz auf die V. BPA und wir sind froh, dass die Bereitschaftspolizei hier ist.“ Mit diesen Worten begrüßte Königsbrunns Zweite Bürgermeisterin Barbara Jaser die Anwesenden. Die Vielzahl an Herausforderungen, die an den Polizeibeamten von heute gestellt werden, und die mit Erschrecken festzustellende gesteigerte Gewaltbereitschaft gegen die Einsatzkräfte der Polizei hob Jaser in ihrer Ansprache besonders hervor.

Der Vizepräsident der Bayerischen Bereitschaftspolizei Detlev Tolle kam eigens vom BePo-Präsidium aus Bamberg. Kurzweilig und teilweise humorvoll hielt der oberste Ausbildungsleiter der Bayerischen Bereitschaftspolizei seine Festansprache. In seiner Ansprache betonte der Vizepräsident, dass die jungen Beamten nunmehr zwar das Rüstzeug für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben erhalten haben, sie sich aber nicht auf der bestandenen Anstellungsprüfung ausruhen sollen. Neben der positiven Beeinflussung des Betriebsklimas auf den Dienststellen forderte der Ausbildungschef die jungen Beamten dazu auf, stets einen aktiven Beitrag zur Weiterentwicklung der Organisation „Bayerische Bereitschaftspolizei“ zu leisten und dabei die oberste Leitlinie nie aus den Augen zu verlieren: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Die beiden Seminarsprecherinnen Jana Rychlak und Kathrin Schlögl bedankten sich in ihrer Ansprache bei den Stammbeamten und Lehrern für die interessante und abwechslungsreiche Ausbildung und wünschten ihren Mitschülern alles erdenklich Gute für ihr weiteres Berufsleben. Drei Absolventen wurden als Jahrgangsbeste ausgezeichnet: Timo Küfner erreichte das fünftbeste Prüfungsergebnis in Bayern, Lukas Sandhöfner Platz acht und Ilona Modersitzki Platz zehn.

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von einem Ensemble des Polizeiorchesters Bayern, während die beiden Absolventen Manuel Riegger und Luca von Weitershausen als Moderatoren elegant durch den kurzweiligen Abend führten. (AZ)

