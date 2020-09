vor 54 Min.

Drei Einbrüche in einer Nacht

Unbekannte schlagen mehrmals zu

Gleich mehrmals ist in der Nacht auf Mittwoch in Bobingen und Königsbrunn eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, hebelte ein bislang unbekannter Täter das Fenster einer Werkstatt eines landwirtschaftlichen Betriebes an der Haunstetter Straße in Bobingen auf. Entwendet wurde nach derzeitigem Sachstand allerdings nichts. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Ebenfalls in der Nacht auf Mittwoch wurde ein Baucontainer an der Westendstraße in Königsbrunn aufgebrochen. Auch hier wurde nach einer ersten Überprüfung nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro.

Im gleichen Zeitraum wurde im südlichen Gewerbegebiet am Messerschmittring in Königsbrunn ein Gewerbebetrieb angegangen. Nach Angaben der Polizei verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Doch auch hier wurden keine Gegenstände entwendet. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, sollen sich bei der Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 melden. (SZ)

