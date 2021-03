16.03.2021

Drei Schwabmünchner reisen 45 Tage durch das Eis

Plus Ruppert, Franziska und Johanna Heim wollen Grönland durchqueren. Was sie auf ihrer wissenschaftlichen Expedition im Eis ab April erforschen wollen.

Von Carmen Janzen

Seit drei Jahren bereitet sich das Team um die drei Schwabmünchner Ruppert, Franziska und Johanna Heim auf ihre Grönland-Durchquerung vor. Nachdem es vergangenes Jahr aufgrund von Corona nicht realisierbar war, weil kein Flugzeug abhob, wollen sie es im April erneut versuchen. "Verschoben ist nicht aufgehoben. Genau der gleiche Plan, die gleichen Voraussetzungen, zum gleichen Datum, nur eben ein Jahr später. Umso mehr freuen wir uns auf unser Abenteuer und sind hoch motiviert", berichten sie.

Mit Schlitten, Ski und Pulka

45 Tage geht es mit Schlitten, Ski und Pulka durch die unendliche Weite des grönländischen Inlandeises. Im Vordergrund steht der wissenschaftliche Auftrag, mit Messinstrumenten die Dicke des Inlandeises zu bestimmen und die Daten mit denen aus vorangegangenen Expeditionen zu vergleichen, um Rückschlüsse auf den Rückgang des Eises zu ziehen.

Johanna (links), Franziska und Ruppert Heim planen eine Expedition nach Grönland. Bild: Kilian Seiler

Ruppert und Franzi Heim sind verheiratet. Sie leben zusammen in Schwabmünchen. Ruppert Heim arbeitet selbstständig als Osteopath, seine Frau ist Augenoptikermeisterin. Johanna Heim ist Rupperts Schwester. Ihre letzte Wintertour im Jahr 2018 haben sie auch schon zu dritt gemeistert. Damals waren sie für drei Wochen in der Hardangervidda in Norwegen unterwegs.

Die Route wurde 1912 zum ersten Mal vermessen

Die aktuell anstehende 800 Kilometer lange Grönlandroute wurde 1912 von dem Schweizer Alfred de Quervain das erste Mal vermessen und seitdem durch den Verein Iceploration, zu dem auch die Heimexpedition zählt, mehrmals begangen und vermessen. Im Anschluss werden die Ergebnisse in wissenschaftlichen Zeitschriften und Artikeln veröffentlicht, und es wird auf Vorträgen über die Veränderung des Inlandeises durch den Klimawandel berichtet.

Elektronik muss auch bei minus 40 Grad funktionieren

Bis es losgeht, heißt es nun, die letzten Vorbereitungen zu treffen. Neben einem hohen organisatorischen und bürokratischen Aufwand gibt es auch viele praktische Dinge zu erledigen. Die Elektronik und die Kommunikationstechnik müssen überprüft werden, sodass sie auch bei minus 40 Grad Celsius zuverlässig einsetzbar sind.

Bei diesen kalten Temperaturen spielt auch das Essen eine sehr wichtige Rolle, denn es liefert die notwendige Energie, um die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Daher müssen 100 Kilogramm Nahrung abgewogen und in Tagesrationen verpackt werden. Alles in allem sind nun 350 Kilogramm Ausrüstung und Proviant in großen Holzkisten auf dem Weg nach Grönland. Um sich auf die körperlichen Strapazen vorzubereiten, üben die Ruppert, Franziska und Johanna Heim mit Reifen, die sich hinter sich herziehen.

Die drei Schwabmünchner berichten während ihrer Reise im Internet über ihre Abenteuer in einem Blog unter www.heimexpeditionen.de.

