Drei Tage Busse statt Bahn

Bauarbeiten in Wehringen und Inningen fallen an

Die Bahn bündelt auf der Strecke Augsburg–Buchloe an diesem Wochenende, 20. bis 22. September, diverse Bauarbeiten. Unter anderem werden von Freitag bis Sonntag in Wehringen nach dem Abriss zweier alter Brücken die neuen Überführungen in den Bahndamm eingeschoben. Am Sonntag finden Arbeiten für das neue elektronische Stellwerk in Inningen statt. Die ausfallenden Züge von DB Regio und Bayerischer Regiobahn (BRB) werden durch Busse ersetzt.

Am Freitag und Samstag, 20./21. September, ist jeweils ganztägig nur der Abschnitt Bobingen–Buchloe gesperrt. Zwischen Augsburg Hbf. und Bobingen fahren die Züge nach Plan. Die Busse des Schienenersatzverkehrs (SEV) haben eine längere Fahrzeit als die ausfallenden Züge. Um in Bobingen die Züge zu erreichen, fahren die SEV-Busse der Deutschen Bahn in Buchloe deshalb circa 30 Minuten früher ab. In der Gegenrichtung erreichen die Fahrgäste Buchloe mit den SEV-Bussen circa 30 Minuten später.

Am Sonntag, 22. September, werden die Züge bis zum Betriebsschluss auf der gesamten Strecke zwischen Augsburg und Buchloe durch Busse ersetzt. Die Fahrzeit verlängert sich gegenüber dem Zugverkehr um rund 60 Minuten. Faltrollstühle und Kinderwagen werden in den SEV-Bussen mitgenommen, Fahrräder nur im Rahmen des verfügbaren Platzes.

Die Arbeiten am Sonntag wirken sich auch auf den Zugverkehr der BRB zwischen Augsburg und Landsberg aus. Hier verkehren Busse im Schienenersatzverkehr; zwischen Bobingen und Buchloe fahren die Züge der BRB regulär.

Für die Fahrgäste der Deutschen Bahn gibt es Informationen im Internet unter https://bauinfos.deutschebahn.com/bayern. Reisende der Bayerischen Regiobahn finden den Baustellenfahrplan unter www.meridian-bob-brb.de. Alle Fahrplanänderungen sind in der elektronischen Fahrplanauskunft unter www.bahn.de und an den Fahrkartenautomaten berücksichtigt. (SZ)

