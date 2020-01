vor 55 Min.

Dreikönigskonzert: Mitreißende Musik, exotisches Flair

Beim Dreikönigskonzert 2020 präsentierten in der Königsbrunner Willi-Oppenländer-Halle das Sinfonische Blasorchester Dasing und der Chor des Leonhard-Wagner-Gymnasiums Schwabmünchen eine konzertante Aufführung der Operette „Das Land des Lächelns“ von Franz Lehar.

Musiker und Sänger überzeugen das Königsbrunner Publikum mit Franz Lehars Operette „Das Land des Lächelns“. Auf der Bühne gibt es eine Stabübergabe.

Von Claudia Deeney

Der Höhepunkt des kulturellen Jahres ist das Dreikönigskonzert, da sind sich die Besucher einig. Wochen vorher bereits ausverkauft, obwohl die Willi-Oppenländer-Halle als Veranstaltungsort rund 1000 Gästen Platz bietet, ist dieser Abend mittlerweile ein gesellschaftliches Ereignis. In diesem Jahr stand es im Zeichen des Fernen Ostens mit Franz Lehars Operette „Land des Lächelns“.

Dass vor den Musikern die Sternsinger beim Dreikönigskonzert auftreten, ist eine lieb gewonnene Tradition. In diesem Jahr sorgten die Jungen und Mädchen zudem für eine heitere Atmosphäre. Einige der kleinen Sänger in der ersten Reihe fühlten sich von den aufgestellten Mikrofonen magisch angezogen und verliehen so ihren Stimmen mehr Lautstärke.

Selbstbewusst nahmen die Akteure den begeisterten Applaus entgegen und Bürgermeister Franz Feigl bedankte sich für das Engagement der Sternsinger: „Es ist nicht selbstverständlich im Jahr 2020 durch möglichst alle Straßen zu ziehen und die Menschen zu besuchen.“ Insgesamt waren heuer 85 Jungen und Mädchen mit ihren erwachsenen Begleitern unterwegs.

Neue Kulturbüroleiterin stellt sich auf der Bühne vor

Ebenfalls fast königlich anmutend erfolgte auf der Bühne die offizielle Stabübergabe der bisherigen Kulturbüroleiterin Ursula Off-Melcher an ihre Nachfolgerin Rebecca Ribarek. So konnten die Besucher schon einmal einen Blick auf die neue Kulturbüroleiterin werfen, die im Februar ihr Amt antreten wird. Ursula Off-Melcher führte als ehrenamtliche Moderatorin durch das Programm und wünschte dem Publikum einen faszinierenden, exotischen und bezaubernden Abend und erklärte: „Damit das auch optisch klappt, haben wir mit vielen helfenden Händen die Halle wieder wunderbar aufgepeppt“.

Vor allem die zwei großen Drachen, die sich über den Köpfen der ersten Reihen schlängelten, wirkten fernöstlich und glanzvoll. Ein Effekt, der mit wechselnder Beleuchtung noch verstärkt wurde. Und die Beleuchtung ist durchaus ein wichtiger Bestandteil dieser Inszenierung. Beim Lied „Im Salon zur blau‘n Pagode“ wird Prinzessin Mi (Susanne Pemmerl) beispielsweise passend in blaues Hintergrundlicht getaucht.

Bevor sich die durchaus aufmüpfige Mi jedoch gegen die chinesisch gültigen Konventionen um 1912 auflehnt, haben sich die verwöhnte Wiener Grafentochter Lisa (Astrid Lazar) und der chinesische Prinz Sou-Chong (Anton Klotzner) schon ineinander verliebt und sowohl Solos als auch Duette in der ersten Halbzeit auf die Bühne gebracht Und natürlich hatte auch der Österreicher Charmeur Gustl (Wolfgang Wirsching) schon seinen Auftritt.

Liebe, Romantik, Drama und Abschied - alles in einer Operette

Franz Lehars Operette „Land des Lächelns“ bietet alles was zu einem unterhaltsamen Musikstück gehört. Liebe, Romantik, Intrigen, Drama, Leidenschaft, Abschied und auch ein bisschen Komik. Beispielsweise, als der Sou-Chong Darsteller ziemlich verzweifelt schaut bei der Ausführung der Sprecherin, dass er anstelle seiner Wiener Liebe gleich vier Mandschu-Mädchen heiraten soll. Oder bei der Zugabe, als beim absolut beliebtesten Lied „Dein ist mein ganzes Herz“, sich die beiden Herren ein Duett der besonderen Art liefern und der eine dem anderen über das lichte Haupt streicht und gesanglich den vollen Haarwuchs lobt. Da brandete immer wieder Gelächter im Publikum auf und am Ende belohnte dieses alle Akteure mit Standing Ovations.

Ein sichtlich gelöster Dirigent, Christoph Günzel, wurde genauso gefeiert, wie das unter seiner Leitung spielende Sinfonische Blasorchester Dasing. Gesanglich unterstützt wurden die Musiker und die Solisten vom Chor des Leonhard-Wagner-Gymnasiums-Schwabmünchen.

Das Dreikönigskonzert weckt Erinnerungen

Die jungen Menschen beeindruckten sicher nicht nur Besucherin Hannelore Panse, die sagte: „Ich habe die Operette oft gesehen und gehört, aber noch nie mit einem so jungen Orchester und auch noch nie mit einem Chor. Ich finde die Disziplin der jungen Musiker und das Können sehr bemerkenswert.“ Bei Elfriede Schröter lösten die Musikstücke schöne Erinnerungen aus wie sie sagt: „Mein verstorbener Mann und ich haben die Operette jeden Sonntag gehört, er konnte jede Arie mitsingen.“

Am Ende eines gelungenen Dreikönigskonzert verabschiedete Bürgermeister Franz Feigl die Moderatorin des Abends noch einmal ganz offiziell mit einem Blumenstrauß und Ursula Off-Melcher nutzte die Gelegenheit sich bei den Königsbrunnern zu bedanken, die den Events des Kulturbüros und ihr selbst jahrelange Wertschätzung und Treue entgegenbrachten, und wünschte ihrer Nachfolgerin eine herzliche Aufnahme durch die Königsbrunner.

Und die machten sich, wie es ebenfalls eine schöne Tradition ist, auf Einladung des Bürgermeisters auf in Richtung Sektbar des CCK-Fantasia, um den Abend gesellig ausklingen zu lassen.