10:04 Uhr

Dringender Appell in Corona-Zeiten: Zuhause bleiben und anderen helfen

„Bleibt für und zu Hause. Wir bleiben für Euch hier“ - dazu ruft das Personal der Wertachkliniken wegen Corona auf. Halten sich die Menschen daran?

„Bleibt für und zu Hause. Wir bleiben für Euch hier“: Den Appell wiederholen Pflegekräfte an der Wertachklinik Bobingen und Schwabmünchen. Ein Dankeschön in Form von Bannern am Balkon gibt es auch für die Mitarbeiter der Schwabmünchner AWO.

In den vergangenen Tagen hielt sich angesichts des frühlingshaften Wetters nicht jeder an die Ausgangsbeschränkung. Die Polizei musste im Bereich des Präsidiums Schwaben-Nord rund 180 Verstöße ahnden. Sie appelliert nochmals an das Verantwortungsbewusstsein, die Allgemeinverfügung sowie die Ausgangsbeschränkung zum Schutz der Gesundheit aller zu beachten.

Über alle Entwicklungen rund um das Coronavirus informieren wir Sie in unserem Live-Blog.

