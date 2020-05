14:30 Uhr

Drive-in-Konzert in Untermeitingen: Hupen ist der neue Applaus

Die Musiker Titus Waldenfels (links) und Chris DocSchneider spielten das erste Drive-in-Konzert im Untermeitinger Countrylokal Four Corners.

Plus Vor Kurzem fürchtete die Wirtin des Four Corners in Untermeitingen noch um ihre Existenz. Jetzt gab Titus Waldenfels dort das vermutlich erste Drive-in-Konzert Bayerns.

Von Susanne Raffler

„Ich bekomme Gänsehaut“, sagt Four-Corners-Wirtin Marianne Theil gerührt: „Vor ein paar Wochen dachte ich noch, für mich bricht alles zusammen, und jetzt so etwas!“ Die Wirtin des Untermeitinger Country-Lokals freute sich über das vermutlich erste Drive-in-Konzert Bayerns, das auf dem Parkplatz stattfand.

Neue Zeiten erfordern neue Wege, und auch der Münchner Vollblutmusiker Titus Waldenfels muss seinen Lohn derzeit anderweitig verdienen. Denn die Liveauftritte, von denen der Solo-Selbstständige normalerweise lebt, sind seit dem Corona-Lockdown gestrichen. Waldenfels´ letztes Livekonzert fand Mitte März im Four Corners statt. Künstler veranstaltet mit Wirtin des Four Corners Drive-In-Konzert Seitdem verdient er seinen Lebensunterhalt mit Streaming-Konzerten aus seinem Wohnzimmer oder dem Hinterhof. Nun kommt endlich wieder Bewegung ins Spiel. Der Künstler hörte von sogenannten Drive-in-Konzerten und zögerte nicht lange. Ein Anruf bei Wirtin Marianne Theil vom Four Corners – und die Sache kam ins Laufen. Die Wirtin klärte die rechtlichen Fragen und unter Einhaltung aller vorgegebenen Schutzmaßnahmen fand nun am vergangenen Samstagnachmittag bei strahlendem Sonnenschein das langersehnte erste Konzert vor „echtem“ Publikum statt. Schnell füllte sich der Parkplatz des bekannten Countryklubs. In zwölf Autos waren die Fans gekommen, eine Teilnahme war nur nach Anmeldung möglich. Aufgrund des Verbots von Menschenansammlungen im öffentlichen Raum, blieben die Gäste bei geöffneten Scheiben in ihren Fahrzeugen sitzen, um ein Rock´n´Roll-Konzert vom Feinsten zu genießen. Am Seiteneingang hatten sich leicht erhöht die beiden Münchner Musikkünstler platziert. „Ich spiele seit den Wohnzimmerkonzerten übrigens immer in Socken, geht gar nicht mehr anders“, scherzte Waldenfels grinsend mit Blick auf seine Füße. Aber dafür hatte ja sein Partner die schneidigen petrolfarbenen Boots angelegt. Organisator Titus Waldenfels hatte Vollblut-Rock´n´Roller Chris DocSchneider mitgebracht, der als Sänger, Gitarrist und Bandleader in verschiedenen Bands auf großen und kleinen Bühnen zu Hause ist, und sein musikalisches Ausnahmetalent souverän präsentierte. Aufzeichnung des Titus Waldenfels-Konzerts auf Facebook Das Duo bot in den exakt 60 Konzertminuten, die für die Veranstaltung ausgehandelt waren, einen kurzweiligen Querschnitt aus Bluegrass, Rockabilly, Blues und Western-Swing in einem satten Countrysound. Zum Dank gab es vom begeisterten Publikum schließlich ein weithin hörbares Hupkonzert, ehe sich der Parkplatz vorschriftsmäßig geordnet und zügig wieder leerte. Wer nicht vor Ort dabei sein konnte, hatte die Möglichkeit, die Darbietung via Livestream auf Facebook zu genießen. Eine Aufzeichnung des Konzertes steht dort weiterhin zur Verfügung. Bezahlt wurde die Veranstaltung auf freiwilliger Basis ohne Ticketkasse. Der Gitarrenkoffer der Künstler wartete an der Parkplatzausfahrt, für die Online-Zuschauer bestand die Möglichkeit, den Obolus über „Paypal me“ an das Duo zu überweisen.

