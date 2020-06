12:03 Uhr

Drogenprozess: "Im Kühlschrank lag ein Beutel mit Speed"

Ein 27-Jähriger soll seinem Schwager in einer Wohnung in Bobingen Amphetamine gegeben haben. Auch ein Mitbewohner wird verdächtigt.

Von Felicitas Lachmayr

Ein junger Mann soll in einer Wohngemeinschaft in Bobingen eine Tüte mit Amphetaminen gehortet und die Drogen an seinen damals minderjährigen Schwager weitergegeben haben. Dafür musste sich der 27-Jähriger vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Neben dem Besitz von Drogen warf ihm die Staatsanwaltschaft Beihilfe zur Urkundenfälschung vor.

Angeklagter will sich im Prozess nicht äußern

Der Angeklagte, der inzwischen in Rheinland-Pfalz wohnt und als Brückeninstandsetzer arbeitet, wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Doch der inzwischen 19-jährige Schwager sagte als Zeuge aus und entlastete den Angeklagten. Denn entgegen der Vorwürfe habe ihn dieser abhalten wollen, Drogen zu nehmen. Vielmehr habe ihm einer der Mitbewohner, mit dem er des Öfteren Computerspiele zockte, mehrmals Marihuana und Amphetamine angeboten. „Im Kühlschrank lag ein Beutel mit Speed“, sagte der 19-Jährige. Er habe gesehen, wie der Mitbewohner sich daran bediente. Er selbst habe auch ein paarmal etwas genommen. Wem die Drogen gehörten, konnte er nicht sagen.

Den polizeilichen Ermittlungen zufolge befanden sich in dem Beutel etwa 80 Gramm Amphetamine. Bei der Durchsuchung der Bobinger Wohnung entdeckten die Beamten aber nur noch eine geringe Menge in der Hosentasche des Angeklagten.

Eine Nachbarin, die sich vom Angeklagten tätowieren ließ und als Zeugin vor Gericht erschien, untermauerte die Aussage des 19-Jährigen. Sie habe gesehen, wie der Mitbewohner Drogen konsumierte. Er habe sowohl ihr als auch dem damals Minderjährigen etwas angeboten. Der Angeklagte habe dies mitbekommen und seinen Schwager aufgefordert, es zu lassen. „Ich war froh, als ich aus der Wohnung draußen war“, sagte die Zeugin. In Bobingen habe damals das Gerücht die Runde gemacht, dass die Polizei schon häufiger vor Ort war und der Mitbewohner versucht hatte, den Angeklagten umzubringen.

Hintergründe des Streits bleiben offen

Dass es einen Streit zwischen den beiden Männern gegeben hatte, kam auch vor Gericht zur Sprache. Die genauen Hintergründe blieben allerdings offen. Denn von besagtem Mitbewohner fehlt jede Spur. Sowohl die Polizei als auch das Gericht konnten den Mann im Rahmen des Ermittlungsverfahren nicht ausfindig machen. „Möglicherweise hat er sich zu seiner Schwester nach England abgesetzt“, erklärte der zuständige Polizist vor Gericht.

Die Mutter des 19-Jährigen ging im Herbst 2017 zur Polizei, nachdem der Mitbewohner ihr gegenüber behaupt hatte, der Angeklagte habe ihrem Sohn Drogen gegeben. Vor Gericht wollte sie sich dazu nicht äußern. Darüber hinaus soll der Angeklagte eine Erlaubnis verfasst haben, die es dem 19-Jährigen ermöglichte, 550 Euro von seinem Sparbuch abzuheben. Die nötige Unterschrift hatte er selbst gefälscht, wie der 19-Jährige gestand.

Vermutung allein reicht nicht für eine Verurteilung

Damit war zwar der Vorwurf der Beihilfe zur Urkundenfälschung bestätigt. Nicht eindeutig nachweisen ließ sich dagegen der Vorwurf, der Beutel mit Drogen habe dem Angeklagten gehört.

„Die Vermutung allein reicht nicht für eine Verurteilung“, betonte dessen Verteidiger. Es sei relativ eindeutig, dass besagter Mitbewohner seinen Mandanten bei der Polizei angeschwärzt hatte.

Richterin Ulrike Ebel-Scheufele folgte dieser Einschätzung. Es gebe keinen belastbaren Nachweis, dass die Drogen dem Angeklagten gehörten oder er diese an seinen Schwager weitergegeben hatte. Entgegen der Forderung der Staatsanwaltschaft sprach Richterin Ebel-Scheufele den Angeklagten in diesem Punkt frei.

Der 27-Jährige wurde lediglich zu einer Geldstrafe in Höhe von 4800 Euro (80 Tagessätze zu je 60 Euro) verurteilt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Riskant überholt: Raser steht vor Gericht

Königsbrunner Gymnasium verwüstet: Wie viel die Angeklagten bezahlen müssen

Freispruch für 19-Jährigen: Vorwurf der Vergewaltigung erweist sich als haltlos





Themen folgen