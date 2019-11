vor 24 Min.

Duo Coconami kommt später

Preisträger müssen erst zur Verleihung

Eigentlich sollte der frischgebackene bayerische Kulturpreisträger, das Duo Coconami, am Donnerstag, 21. November, in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen auftreten. Doch ausgerechnet an diesem Termin findet nun die Verleihung eben jenes Kulturpreises in München statt. Deshalb wird das Konzert der Musikformation auf Mittwoch, 27. November, verschoben. Zu hören gibt es „Saikai“, das ist der Titel der vierten Coconami-CD und bedeutet soviel wie: Wiedersehen, Wiederbeginn oder einfach Neustart. Dieses Wiedersehen mit Coconami in Schwabmünchen nach fast vier Jahren bringt manch neue Gewichtung mit sich. Die Ukulele ist nicht mehr in jedem Song dabei, dafür gerne die viersaitige Zigarrenkistenbox, ein neues Lieblingsinstrument von Miyaji. Textlich bewegen sich Coconami auf Saikai auf absurdem Terrain. Immer noch singt Nami mit ihrer zauberhaften, manchmal elfengleichen und manchmal tieftönenden Stimme, singt vom Haifischbaby, von roten Schuhen oder von Aalen mit Herpes.

In der Pause gibt es Gelegenheit zum Plausch bei einem Glas Wein aufs Haus. Der Eintritt kostet 16 Euro, Schüler/Studenten zwölf Euro. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn 20 Uhr. Karten gibt es in der Buchhandlung, Reservierungen unter 08232/ 71952 oder www.buchhandlung-schmid.de.

Ab sofort die neuen Programmflyer für das erste Halbjahr 2020 in der Buchhandlung aus.

