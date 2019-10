Edle Rennräder im Einfamilienhaus

Plus Wolfgang Egger restauriert historische Räder.Einige verkauft er, andere stellt er in Bobingen aus.

Das Einfamilienhaus an der Bobinger Jahnstraße wirkt eher unscheinbar – ein Haus wie viele in der Nähe des Bahnhofs. Auffällig sind von außen allenfalls die Plakate mit dem Schriftzug „Steeldream Bikes“, die ahnen lassen, was sich im Inneren verbirgt: ein Sammelsurium von alten Rennrädern und Fahrrad-Zubehör, das das Herz eines jeden Radsportfreunds höherschlagen lässt.

Wolfgang Egger heißt der Besitzer des Hauses. Der gelernte Installateur hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Er restauriert alte Rennräder, von denen die meisten zwischen 1950 und 1990 gebaut worden sind. Außerdem betreibt er einen Weinhandel. In der schick eingerichteten Bar direkt hinter dem Eingang mit der alten Wurlitzer-Musikbox und der historischen Espresso-Maschine finden Weinverkostungen statt, und die Rad-Kunden werden beraten. „Etwa die Hälfte meiner Einnahmen stammen aus dem Weinhandel, die andere von den Rennrädern“, sagt der 51-Jährige.

Für Wolfgang Eggers Schätze werden fünfstellige Summen bezahlt

Nicht mehr so oft wie früher verkauft er seine edlen Rennräder, die im Internet auch schon für fünfstellige Summen gehandelt werden. „In der Vergangenheit habe ich mehr verkauft, teilweise auch nach Japan oder in die USA, doch der Markt ist einfach nicht mehr so vorhanden“, berichtet Egger. Und dann hat er die guten Stücke halt selber behalten. So kommt es, dass in dem Raum hinter der Bar30Rennräder stehen: vor allem edle Marken, natürlich nur aus Stahl und mit Rahmenschaltung. Es ist ein richtiges kleines Museum, das sich der Bobinger in seinem Haus aufgebaut hat.

Darunter sind auch Räder wie jene, mit denen Radsport-Legenden wie Eddy Merckx, Bernard Hinault oder Miguel Indurain bei der Tour de France oder dem Giro d’Italia unterwegs waren. „Ich möchte Radsportgeschichte wieder zum Leben erwecken“, sagt Wolfgang Egger, der selber 5000 Kilometer im Jahr auf dem Rennrad sitzt und an historischen Rennen wie der Eroika Germania im Rheingau teilnimmt.

Sein Masi-Rad würde der Bobinger nie hergeben

Sein größter Schatz ist ein Masi-Rad mit einer besonders wertvollen Campagnioli-Schaltgruppe, die allein schon für etwa 3000 Euro im Internet gehandelt wird. So kommt das Rad auf einen Wert von rund 10 000 Euro. „Auch wenn mir das einer zahlen würde, ich würde das Rad nie hergeben. Doch ansonsten bin ich ab einer gewissen Summe natürlich schon käuflich, auch wenn es mir bei jedem Rad schwerfällt“, lacht Egger, der seine Räder im eigenen Fotostudio selber ins Bild setzt. Geld verdient er also weniger mit dem Verkauf von restaurierten Edel-Rädern, sondern mit Aufträgen: „Die Leute bringen mir ihr altes Rennrad vorbei, und ich restauriere es ihnen. Da bin ich je nach Rad schon mal ein bis zwei Wochen beschäftigt“, so Egger. Die Räder werden zerlegt, die Kleinteile teilweise im Ultraschallbad gereinigt und auf Wunsch lackiert, was Egger aber nicht selber macht.

Normale Fahrradgeschäfte übernähmen solche Restaurierungsarbeiten kaum noch, sagt der Bobinger: „Das geht schon damit los, dass die oft gar nicht das Werkzeug dafür haben. Einiges wie beispielsweise einen Abzieher für bestimmte Kurbeln habe ich extra bauen lassen.“ Oft würden Radgeschäfte auch Kunden bei ihm vorbeischicken.

In der Werkstatt poliert Egger Erbstücke auf und macht sie wieder renntauglich

Was sind das für Menschen, die ihr Rad zu ihm bringen? „Das sind alles Radsportfans, aber ganz unterschiedliche Typen. Der eine hat ein Rennrad vom Vater geerbt, das er wieder aufmöbeln möchte. Dann gibt es auch viele Liebhaber, die ihr gutes altes Stück wieder auf Vordermann bringen wollen, oder auch Menschen, die bei historischen Radrennen mitfahren wollen, und da soll das Rennrad natürlich besonders schick aussehen“, sagt Wolfgang Egger.

Neben den historischen Rennrädern gibt es in dem Ausstellungsraum auch alte Helme, Radschuhe oder edle Komponenten zu bewundern. Überall hängen Schwarz-Weiß-Fotos von Radrennen, und Wolfgang Egger verkauft dort auch Retrozubehör für Fahrradfreunde. Zum Beispiel Lederhandschuhe oder Trikots aus Merino-Wolle von legendären Teams wie Molteni, in denen Eddy Merckx, Rudi Altig oder Marino Basso ihre Siege einfuhren. Auch Schuhe von Zeha gibt es dort: Das Berliner Unternehmen gilt als ältester Turnschuh-Hersteller in Deutschland und wurde bereits Ende des 19. Jahrhunderts gegründet. Alles also edel und schick, was natürlich seinen Preis hat: Ein Radshirt aus Merino-Wolle ist für 140 bis 180 Euro zu haben, und die Retroschuhe kosten zwischen 220 und 260 Euro. Doch man muss ja nichts kaufen und kann sich einfach die schönen alten Räder anschauen.

Öffnungszeiten Wer sich die alten Edel-Rennräder bei Wolfgang Egger ansehen möchte, kann Freitag und Samstag zwischen 10 und 16 Uhr in der Jahnstraße 2 in Bobingen vorbeischauen oder unter Telefon 08234/7997 einen Termin ausmachen.