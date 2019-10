vor 50 Min.

Ehemaliger Obdachloser will nicht zurück ins Gefängnis

Ein 24-Jähriger raucht mit jungen Mädchen immer wieder Marihuana. Doch in den Knast möchte er nicht zurück, obwohl er dort schon einmal freiwillig war.

Von Michael Lindner

Es ist ein ungewöhnlicher Fall, der nun am Augsburger Amtsgericht verhandelt wurde. Das lag allerdings nicht an dem Fall selbst, sondern hat mit dessen Hintergründen zu tun, die nicht nur den Vorsitzenden Richter Thomas Kirschner überraschten.

Ein 24-Jähriger soll, so der Vorwurf von Staatsanwalt Dominik Semsch, in Schwabmünchen mehrfach Marihuana geraucht haben. Seinen Joint soll er in einer kleinen Schwabmünchner Parkanlage an vier verschiedenen Tagen drei Mädchen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren gegeben haben. Da die Abgabe von Drogen an Minderjährige laut Gesetz mit einer Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr geahndet wird, stand der Angeklagte nun vor dem Schöffengericht. Ins Gefängnis wollte der Mann allerdings nicht schon wieder, obwohl er dort bereits für fast fünf Monate einsaß – und zwar freiwillig.

Darum ging ein Schwabmünchner "freiwillig" ins Gefängnis

Diesen Umstand erklärte der 24-Jährige nun ausführlich vor Gericht. Er wollte sein Leben endlich in Griff bekommen und entschloss sich daher für einen radikalen Schnitt – und der hieß Knast. Er sei im Sommer 2018 unter offener Bewährung gestanden – unter anderem wegen des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln. In einem Schreiben an das Gericht bat er darum, die Bewährung zu widerrufen und die Strafe im Gefängnis abzusitzen. Diesem Wunsch wurde ihm nach einiger Zeit stattgegeben und so verbrachte der nun erneut angeklagte 24-Jährige fast fünf Monate in der Justizvollzugsanstalt in Gablingen. Was ihn zu dieser ungewöhnlichen Bitte damals bewogen habe? Sein Leben sei nicht in geordneten Bahnen verlaufen: Mit elf Jahren fing er an, zu rauchen – bis zu 60 Zigaretten seien es inzwischen am Tag. Mit 15 kiffte er das erste Mal. Wie viel Marihuana er rauchte, war von dem zur Verfügung stehenden Geld abhängig. Damit wollte er seine Schmerzen lindern, die durch legale Mittel nicht mehr zu ertragen gewesen seien.

Einen Beruf habe er nie erlernt, irgendwann lebte er in einer Obdachlosenunterkunft. Weil er diese im Sommer 2018 beschädigte, wurde er rausgeworfen. Von da an zeltete er in einem Schwabmünchner Park und rauchte quasi täglich seine Joints. Während dieser Kifferrunden ließ er auch die drei jungen Mädchen immer wieder mitrauchen, gab der Angeklagte vor Gericht zu. Die anderen Vorwürfe, Marihuana und Haschisch in Schwabmünchen von unterschiedlichen Dealern gekauft zu haben, stritt er nicht ab. Das alles sei aber vor seinem Gefängnisaufenthalt gewesen; in den Knast wolle er auf keinen Fall mehr zurück. Derzeit lebt er in einer WG.

Prozess in Augsburg: Angeklagter hat erhebliche geistige Defizite

Ein Münchner Gutachter beschrieb vor Gericht den teilweise im Heim lebenden Angeklagten, der bereits mehrere Tage im Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren stationär behandelt wurde, als sehr höflich, der aber „erhebliche geistige Leistungsdefizite“ aufweise. Obwohl der „typische Schwachsinn“ nicht gegeben sei, könne er eine verminderte Schuldfähigkeit des 24-Jährigen, der unter anderem eine Borderline-Störung und eine depressive Verstimmung habe, nicht ausschließen.

Staatsanwalt Dominik Semsch beantragte für den einschlägig vorbestraften 24-Jährigen eine 18-monatige Freiheitsstrafe. In diesem ungewöhnlichen Fall könne diese Strafe ausnahmsweise zur Bewährung ausgesetzt werden. Diesem Antrag schloss sich auch Verteidiger Ralf Schönauer an.

Kiffen mit Jugendlichen: 18 Monate Bewährung für einen Mann aus Schwabmünchen

Das Schöffengericht verurteilte ihn deswegen zu 18 Monaten auf Bewährung. „Sie hatten jetzt einen erstmaligen Hafteindruck. Das ist ihre letzte Chance“, ermahnte ihn Richter Kirschner. Der 24-Jährige muss zudem 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und vierteljährlich seine Drogenabstinenz mittels Urinproben nachweisen. Das Urteil ist rechtskräftig.

