00:40 Uhr

Ehrenamtliche kritisieren Kulturreferenten

Drei langjährige Aktive der Museen verteidigen die Kulturbüroleiterin gegen Vorwürfe von Christian Toth

Von Hermann Schmid

Als Reaktion auf die Angriffe des Kulturreferenten des Stadtrats, Christian Toth (FDP), gegen die Leiterin des städtischen Kulturbüros, Ursula Off-Melcher, die unsere Zeitung publik machte, haben sich nun drei langjährig ehrenamtlich Aktive aus der Museumsszene der Stadt zu Wort gemeldet. Sie loben den Einsatz der Kulturbüroleiterin für die Kultur in der Stadt im Allgemeinen und für die Museen im Besonderen. Im Gegenzug werfen sie Christian Toth vor, er hätte sich in den vergangenen Jahren nicht für die Anliegen ihrer Museen eingesetzt. Toth hatte seine Vorwürfe am 12. Juni in einer E-Mail an alle 30 Stadträte und Bürgermeister Franz Feigl, die auch unserer Redaktion vorliegt, verbreitet. Die Museums-Aktiven sehen darin eine „Schmutzkampagne“.

Das Gespräch mit unserer Zeitung suchten Siglinde Matysik, die seit vielen Jahren das Archäologische Museum der Stadt sowie Ausgrabungen in der Region mitbetreut, sowie Günther Groß, die treibende Kraft hinter der Neugestaltung des Naturmuseums in den vergangenen Jahren, und Dr. Dr. Wolfgang Knabe, der vor über zehn Jahren das Mercateum als Museum für den Welthandel der Frühen Neuzeit aufgebaut hat. Sie loben übereinstimmend das Engagement von Ursula Off-Melcher und verteidigen sie gegenüber Toth.

„Sie hat sehr viel auf die Beine gestellt“, sagt Siglinde Matysik über die Kulturamtsleiterin. „Der Schuss gegen Frau Off-Melcher hat mich sehr geärgert“, ergänzt Wolfgang Knabe, denn sie habe sich sehr dafür eingesetzt, das Umfeld des Mercateums attraktiv zu gestalten und mit Veranstaltungen die Bürger anzulocken. Er empfindet die Vorwürfe von Toth auch als Angriff auf das Kulturbüro und „alle, die zuarbeiten“. Er befürchtet, das könnte Ehrenamtliche künftig von ihrer Arbeit abschrecken.

In seiner E-Mail führte der FDP-Kommunalpolitiker auch die vom Kulturbüro veröffentlichte Broschüre „Königsbrunn. Mein Schatz“ als Kritikpunkt an Ursula Off-Melcher an. Die Regio Augsburg Tourismus GmbH biete dazu bereits ausreichend Informationen, argumentiert er. Günther Groß berichtet hingegen, gerade jene Broschüre sei bei einem überregionalen Treffen von Aktiven in Museen sehr gelobt worden. Wolfgang Knabe nennt als Beispiel für die Zusammenarbeit der Museen, die das Kulturbüro fördere, den alljährlichen Besuch mehrerer Klassen eines Gymnasiums aus Göppingen. Vor der Stadtbesichtigung in Augsburg kommen sie nach Königsbrunn und besuchen dort in Gruppen parallel das Mercateum und das Archäologische Museum. „Das funktioniert nur, weil wir alle so gut zusammenarbeiten“, sagt er. „Darüber sollte sich Toth mehr informieren, statt irgendwas zu konstruieren, was ihm nicht passe.“ Er hält Toths Vorgehen für „sehr bedenklich: In eine gut funktionierende Kulturlandschaft einen Keil zu treiben – und dann zu sehen, was passiert.“

Alle drei beklagen, dass sich Christian Toth – seit Mai 2014 im Stadtrat und dessen Kulturreferent – in diesen Jahren nicht für ihr Engagement in den jeweiligen Museen interessiert hätte. Sie werfen ihm vor, er zeichne in der Öffentlichkeit ein falsches Bild, wenn er in einem Interview mit unserer Zeitung, veröffentlich am 6. Oktober 2017 unter dem Titel „Mit Oberflächenkosmetik wird es nicht getan sein“, den Eindruck erweckt, er habe wiederholt Gespräche mit ehrenamtlichen Museumsbetreuern geführt. „Das entspricht nicht den Tatsachen“, widerspricht Groß.

In jenem Interview stellte Toth auch fest: „Jedoch muss ich meines Erachtens eben auch durch eine möglichst sinnvolle und strukturierte Vorgehensweise sicherstellen, dass die eingesetzten Gelder größtmöglichen Nutzen bringen.“ Die drei Museums-Aktiven werfen dem Kulturreferenten des Stadtrats dagegen vor, er habe bislang keinerlei Impulse für die Weiterentwicklung der Museen geliefert. Die seien jedoch dringend nötig. Denn alle – große wie kleine – Museen müssten neue Wege beschreiten, um weiterhin ihr Publikum anzuziehen. Das zu unterstützen wäre unter anderem die Aufgabe eines Kulturreferenten, sagen sie. Doch das erhoffen sie sich nicht mehr von Christian Toth. Bereits im Februar 2018 haben die drei in einem Brief an Bürgermeister Feigl und alle Stadträte die bisherigen Aktivitäten des Kulturreferenten kritisiert. „Wir brauchen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, die leider nie bestand.“ Sie bitten darin um eine neue Besetzung der Position, „unabhängig von politischen Machtspielen, die, wie wir sehen können, der Sache nicht förderlich sind und der kulturellen Szene mehr schaden“.

Natürlich hat unsere Zeitung Stadtrat Christian Toth um eine Stellungnahme gebeten und ihm die Möglichkeit einer zeitgleichen Reaktion auf die Vorwürfe der Ehrenamtlichen eingeräumt. Er antwortete darauf mit einer ausführlichen Mail, gestattet jedoch keine redaktionelle Bearbeitung, da er Kürzungen oder Veränderungen seiner Mail nur nach Rücksprache in Aussicht stellt. Auf eine Bitte vom Freitag um ein Gespräch, um uns einen eigenen klärenden Artikel zu seinen Positionen zu ermöglichen, ist er bislang nicht eingegangen.

