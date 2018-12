22.12.2018

Ehrendirigent ernannt

Musikkapelle Walkertshofen ehrt Alfred Dworschak für viele Verdienste

Die Überraschung schien perfekt und traf ihn völlig unvorbereitet: Beim Jahreskonzert des Musikvereins Walkertshofen wurde Alfred „Fredl“ Dworschak unter lang anhaltendem Beifall zum Ehrendirigenten „seiner“ Musikkapelle ernannt.

30 Jahre lang, zwischen 1985 und 2015, so Vorsitzender Adolf Hägele in seiner Laudatio, stand Dworschak als stellvertretender Dirigent am Pult des Kapellmeisters, wenn der erste Mann der Kapelle verhindert war. Bis 1990 vertrat er in dieser Funktion als Nachfolger von Anton Micheler den 2013 verstorbenen Helmut Maul, die anschließenden 25 Jahre dann seinen Sohn und heutigen Dirigenten Roland Dworschak.

Zum Ehrenmitglied des Walkertshofener Musikvereins war der 74-Jährige schon im Jahr 2013 ernannt worden. 52 Jahre lang hatte er in der Musikkapelle der Staudengemeinde die Trompete gespielt und im hohen Blech-Register den Ton angegeben. Unvergessen sind in Walkertshofen während dieser Zeit auch seine Auftritte am Gesangsmikrofon mit seiner Gesangspartnerin Mathilde Hör.

Als „musikalischer Privatier“ unterstützt der frischgebackene Ehrendirigent den Musikverein seiner Heimatgemeinde nach wie vor mit Rat und Tat. So kümmert er sich auch als Hausmeister zuverlässig das ganze Jahr über um das Musikerheim am nördlichen Ortsrand von Walkertshofen. (wkl)

